Sénégal: Bokki Saboundou - Des financements et produits remis à des groupements féminins

Bokki Saboundou (Matam) — Le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la Justice, Abdoulaye Sy, a remis, samedi, à des groupements féminins de Bokki Saboundou, dans la commune de Nabadji Civol, des produits et des financements, a constaté l'APS.

Il s'agit, à travers ce geste, de permettre à ces groupements de lancer la deuxième phase de leur projet de production de savons, d'eau de javel et de jus locaux.

»Nous avons remis des financements et des produits à des femmes membres de groupements féminins de Bokki Saboundou, dans le but de leur permettre de lancer la deuxième phase de la production de savons, d'eau de javel et de jus locaux », a-t-il précisé.

Abdoulaye Sy intervenait lors d'une cérémonie de remise de financements issus de la vente des produits fabriqués lors de la première phase du projet.

Il a rappelé que les femmes membres des groupements bénéficiaires avaient pris la décision de poursuivre le travail entamé à l'issue d'une formation en production de savons, d'eau de javel et de jus locaux. Le but est d'assurer »leur bien-être et celui de leurs familles", a-t-il souligné, ajoutant qu'il s'agit aussi de les rendre "autonomes »

La présidente de l'un des groupements féminins du village, Dieynaba Dioum, déclare que l'argent récolté lors de la vente des produits a permis à certaines femmes de construire des bâtiments, pour y stocker des produits et en faire des ateliers.