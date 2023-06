Angola: Les magistrats s'engagent à protéger la vie sauvage dans le pays

Luena — Les magistrats judiciaires et le ministère public de la région Est de l'Angola ont réaffirmé, ce vendredi (16 juin), à Luena, province de Moxico, leur engagement dans la mise en place continue des actions visant à combattre les crimes contre la vie sauvage dans le pays.

Cet engagement a été pris à la fin d'une formation sur les crimes contre la faune promue par l'Organisation non gouvernementale américaine TRAFFIC en Angola.

La réunion a regroupé le personnel du Service d'enquête criminelle (SIC) et de la police nationale des provinces do Moxico, Malanje, Lunda Norte et Lunda Sul.

À cette occasion, le juge du Tribunal d'instance de Malanje, Manuel Machado, a déclaré que cette formation avait permis d'acquérir des connaissances et des techniques contribuant à une meilleure surveillance et prise des décisions dans les procès impliquant des délits environnementaux.

A son tour, le juge Rivaltino Van-dúnem, du Tribunal d'instance de Moxico, qui a participé à la formation comme formateur, a précisé que les magistrats et les organes de polices criminelles seraient bien instruits pour la lutte contre les crimes environnementaux.

À cet effet, le coordonnateur de la Région Judiciaire Est, le procureur adjoint Astrigildo Pedro Culolo, a indiqué que le Bureau du Procureur Général de la République de la région formerait des magistrats en cette matière.

D'autre part, il a invité la société à dénoncer tout crime contre l'environnement.

À son tour, la représentante de l'Organisation non gouvernementale américaine TRAFFIC en Angola, Joana Van Halsema, a affirmé que cette institution continuerait à soutenir et à promouvoir des actions de formation et de conscientisation sur la protection de la vie sauvage dans le pays.

Il est prévu d'organiser, dans un futur proche, un forum national pour une large discussion sur les défis environnementaux.

Durant trois jours, le workshop qui a regroupé différents professionnels des institutions étatiques, a abordé entre autres, des crimes contre la faune.