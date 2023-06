Angola: João Melo lance 'Exercícios e Linguagem' sur le marché

Luanda — "Exercícios e Linguagem" (Exercices et Langage) est le titre de la cinquième et dernière anthologie poétique thématique de l'écrivain angolais João Melo, récemment publiée sur le marché, couvrant sa poésie produite entre 1970 et 2020.

Le volume, qui vient de sortir en librairie au Portugal, représente l'un des aspects identifiés par la critique dans la poésie de l'auteur comme sa ligne expérimentale, basée sur une recherche multiforme de toutes les possibilités créatives du texte.

Habituellement référencé pour son engagement politique et social, ainsi que pour sa prise de position sur la question complexe de l'identité angolaise, João Melo dénote aussi, comme l'observe le professeur de littérature africaine Francisco Soares, un « souci assumé du travail littéraire, de la précision, du concret, la poursuite de la nudité verbale, qui l'éloigne d'une certaine tendance au discours ».

Écrivain anticonformiste permanent, João Melo a publié un total de 23 titres à ce jour.

Au Portugal, par l'intermédiaire de l'éditeur "Caminho", il a publié sept livres de contes, cinq de poésie et un roman de l'auteur angolais susmentionné. Il est également publié au Brésil, à Cuba, aux États-Unis et en Italie.

Au Brésil, un autre livre de l'auteur est en cours d'impression : : "O perigo amarelo e outros contos" (Le danger jaune et autres contes).

Cette année, un volume de ses contes sélectionnés et traduits par le célèbre traducteur nord-américain Clifford Landers sera également publié au Royaume-Uni par « Europa Editions ».

Son livre de poésie « Quita la rodilla de mi cuelo » (2021), traduit par la poétesse colombienne Lauren Mendinueta, sera publié en Espagne par Libros Del Aire.

Les traductions de certaines de ses oeuvres sont toujours en cours en République de Chine, en France, au Mexique et en Tunisie, avec une publication prévue pour l'année 2024.

João Melo est né à Luanda en 1955 et a étudié le droit à Coimbra et Luanda. Il est diplômé en communication sociale et a fait une maîtrise en communication et culture à Rio de Janeiro. Il a dirigé plusieurs médias angolais, publics et privés.

Il est membre fondateur de l'Union des écrivains angolais (UEA), où il a occupé divers postes au sein des organes directeurs respectifs, tels que secrétaire général, président de la commission de direction et président du conseil fiscal.

Son vaste répertoire comprend "Limites & Redundâncias", "O Caçador de Nuvens", "Canção do Nosso Tempo", "Jornalismo e Política", "Poemas Angolanos", Tanto Amor", "Fabulema", "Definição", entre autres.