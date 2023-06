Ile Maurice: Remise de certificats aux élèves de la Shah International Makeup School

La Shah International Makeup School a organisé une cérémonie de remise de certificats au cours de la semaine écoulée pour marquer la fête des mères.

Cette cérémonie visait à honorer les mères étudiantes de l'institution ainsi que tous les autres ayant terminé leur formation en maquillage, beauté, coiffure, manucure. Et soins esthétiques. De plus, des prix ont été remis aux étudiantes ayant participé à un concours sur Tik Tok.

La directrice, Zareen Shah, et son frère Tahir Shah, ont fondé cette école grâce à leur riche expérience dans le domaine du maquillage. Leur objectif était de promouvoir l'émancipation des femmes et de les encourager dans la formation professionnelle. «Mon frère Tahir et moi sommes tous deux passionnés par le domaine de la beauté. C'est pour cela que nous avons souhaité créer une école qui offre des certificats reconnus, et qui compte sur une équipe qualifiée pour mettre à l'aise les étudiants. Les cours que nous proposons s'étendent sur une période de huit mois», a expliqué Zareen Shah.

Elle a ajouté que beaucoup de jeunes sont intéressés par le domaine, et que cette formation professionnelle leur ouvrira de nouvelles perspectives. Pendant le cours, ils apprennent les techniques nécessaires pour se lancer de manière autonome. «Un autre groupe terminera ses cours en août, mais les élèves peuvent déjà pratiquer. En plus de la théorie, la pratique est une phase essentielle pour pouvoir ouvrir sa propre entreprise dans le domaine du maquillage. Nos élèves sont parfaitement préparés ».

L'équipe de l'institution est composée de Zareen Shah, Tahir Shah, Parishant Busowand, et Zakeel Tarsoo et Manish Kanhaye.

Parmi les invités présents lors de la soirée, on comptait Kalaynee Juggoo, l'ancienne députée, Vishal Jaygobin et Georges Lee ainsi que son épouse, représentants de la marque Dermacol à Maurice, et les parents des élèves qui fréquentent cet établissement professionnel.