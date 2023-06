Ile Maurice: Jiu-Jitsu Brésilien - Tawfiq Jaunbocus ou la voie du guerrier

Il est difficile de parler du Jiu-Jitsu brésilien à Maurice sans évoquer le nom de Tawfiq Jaunbocus. Certes, la médaille d'or gagnée (comme celle remportée par Kailash Patan la même année au même lieu) par cet homme aux Championnats du monde de la discipline aux Etats-Unis en 2017 l'a rendu populaire.

Mais au-delà de cela, Tawfiq Jaunbocus est surtout un battant qui a une vision pour le Jiu-Jitsu brésilien. Son ambition, dit-il, est que cette activité devienne un jour le sport numéro 1 à Maurice.

En matière de Jiu-Jitsu brésilien, Tawfiq en est le pionnier. Depuis la création de la Mauritius Brazilian Jiu-Jitsu Federation en 2005, il n'a jamais occupé le poste de président, préférant, comme il le dit lui-même, «être un homme de terrain». Comme d'autres pratiquants d'arts martiaux, il a été l'élève, en 1999, de feu Sad Doolooa, qui enseignait le Ju-Jitsu traditionnel à Flacq. Mais avant d'intégrer la force policière en 2002, Tawfiq Jaunbocus a appris que le Ju-Jitsu existait déjà comme discipline sportive.

Sad Doolooa n'étant pas intéressé à ce que le Ju-Jitsu devienne un sport de compétition, Tawfiq Jaunbocus a quitté le club flacquois. On dira qu'il a aidé à la fondation, en 2002, de la Fédération mauricienne de Ju-Jitsu dont Nuvin Proag est aujourd'hui le président. Mais c'est finalement en 2005 que la Mauritius Brazilian Jiu-Jitsu Federation (MBJJF) verra le jour.

Pour la petite histoire, Tawfiq Jaunbocus a découvert le Jiu-Jitsu brésilien à l'île de la Réunion au début des années 2000. «A l'époque je pratiquais encore le Ju-Jitsu traditionnel qui était plus un art martial servant à l'auto-défense qu'un sport. En allant à la Réunion, je me suis fait battre par des pratiquants de JiuJitsu brésilien. J'ai alors constaté le monde de différence entre le JuJitsu traditionnel et le Jiu-Jitsu brésilien.

Grâce à un congé de trois mois en 2002, je me suis concentré sur cette discipline nouvelle pour moi à l'Etang-Salé, mettant de côté ma ceinture noire de pratiquant de Ju-Jitsu traditionnel. A mon retour à Maurice, j'ai invité mes amis de judo et de Ju-Jitsu traditionnel à se mesurer à moi. Je leur ai dit que s'ils me battaient je repartirais vers eux. Finalement, c'est moi qui ai remporté les combats», affirme Tawfiq Jaunbocus. Ce dernier a ensuite perfectionné son art au combat au sol en Afrique du Sud. Puis, en 2010, il s'est envolé pour trois mois de stage au Brésil.

«C'est à la maison mère que j'ai connu une autre transformation. Je m'entraînais trois fois par jour, sauf le dimanche, à défaut de deux heures d'entraînement pour chaque session, ce qui fait 18 sessions d'entraînement par semaine. Quand je suis rentré à Maurice, j'avais perdu 14 kg. Mais mon niveau s'était amélioré. A mon retour, la MBJJF existait déjà depuis 2005. Mais je suis resté un homme de terrain», déclare l'instructeur de Jiu-Jitsu brésilien.

L'année 2017 a été celle de la consécration pour Tawfiq Jaunbocus qui a remporté l'or dans sa catégorie aux Championnats du monde de Jiu-Jitsu brésilien. «Kailash Patan l'avait emporté dans la catégorie blue belt et moi dans celle de purple belt. Nous voulions relever un défi. On se disait que si nous ramenions une médaille d'or, et que si nous gagnions avec honneur, nous marquerions le continent africain de par notre performance. Il fallait placer la barre haut pour que les jeunes puissent suivre sur le plan local.»

Fier du Jiu-Jitsu brésilien pratiqué à Maurice et de sa contribution à promouvoir ce sport, Tawfiq Jaunbocus formule un voeu. «Je souhaite que le JiuJitsu brésilien devienne le sport numéro 1 à Maurice et que notre pays devienne une "Fight Island". En général, on doit devoir devancer d'autres sports, créer davantage de clubs et avoir plus de pratiquants qui sont déjà au nombre de 2 145 athlètes. D'ici à deux ans, nous rejoindrons les Réunionnais - qui sont aidés par la France - qui étaient là bien avant nous et qui dominent la discipline depuis de longues années. Nous comptons avoir des athlètes de très haut niveau. Nous devrions atteindre nos objectifs car les Mauriciens sont guerriers de nature», dit Tawfiq Jaubocus qui est lui-même un combattant dans l'âme.

Clubs entraînés par Tawfiq Jaunbocus

Tawfiq Jaubocus entraîne deux clubs répondant au nom de Académie Jaunbocus Tawfiq. Le premier se trouve à Mesnil (il compte parmi les clubs qui se trouvent dans le Régional de Vacoas-Phoenix). Deux entraînements y sont donnés dans la semaine : lundi et mercredi. Pour les juniors, les sessions ont lieu de 17h30 à 18h30. Pour les adultes, elles sont données de 18h30 à 20 heures. Le second club est situé à Médine-Camp-de-Masque, dans l'Est du pays. Les cours sont donnés les mardis et jeudis de 18 à 19 heures pour les enfants, et de 19 à 21 heures pour les adultes. Les deux clubs totalisent le nombre de 150 adhérents. A noter que la MBJJF est reconnue par le ministère des Sports. Présidée par Shivraj Lutchmun depuis 2020, elle compte 28 clubs affiliés dans 13 régions et à 2 145 athlètes licenciés.

Open Africa

L'Open Africa est une compétition de référence sur le continent africain. La MBJJ organisera sa 4e édition à Côte-d'Or le 18 novembre. «Cela avait commencé en 2018 au gymnase Pandit Sahadeo, s'est ensuite poursuivi en 2019 au gymnase James Burty David à Curepipe, puis à Côte-d'Or en 2022. L'an dernier, 17 pays sont venus participer, 14 d'Afrique et le reste d'Europe. A travers cette compétition, nous donnons l'occasion aux meilleurs athlètes d'autres continents de combattre avec les Africains. C'est comme cela que le niveau des Mauriciens progressera. Le 18 novembre, Il est possible que la compétition se fasse sur deux jours si le nombre d'inscrits dépasse 1 500. L'année dernière il y avait eu 1 297 participants», affirme Tawfiq Jaunbocus.

Prochaine compétition de Tawfiq Jaunbocus

Lorsque Kailash Patan a eu sa deuxième médaille d'or aux Mondiaux de Jiu-Jitsu en 2022, Tawfiq Jaunbocus n'y avait pas participé parce qu'il se remettait d'une opération du genou. En revanche, il avait pris part à une compétition à La Réunion avec toute une délégation d'athlètes. Fin juin, il sera encore en action à l'île soeur. «Je reprends la compétition. Je ferai un 2e test à la Réunion, le 30 juin, à l'Open de l'océan Indien. Puis j'irai à Capetown, du 25 au 28 août, pour participer à une compétition ADCC (Abu Dhabi Combat Club ) où tous les meilleurs lutteurs et grapplers vont concourir.»

Fiche signalétique

Nom : Tawfiq Jaunbocus

Age : 42 ans

Profession : Physical Training Ins- tructor depuis 15 ans. Dans la force policière depuis 21 ans, il est basé à la Special Support Unit Training School et s'occupe de la formation des membres de la force policière (nouvelles recrues ou agents actifs) au combat et à l'autodéfense.

Palmarès : Médaille d'argent aux Championnats du monde de Jiu-Jitsu en 2016 aux Etats-Unis. Médaille d'or dans le même pays en 2017 (puple belt).