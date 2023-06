Cote d'Ivoire: Municipales 2023 - Laurent Tchagba à l'écoute des veuves et de l'ensemble des femmes de Marcory-ouest

Le ministres Laurent Tchagba a informé les femmes de Marcory ouest de son intention de briguer la magistrature de leur commune. Et d'apporter des solutions aux difficultés auxquelles elles sont confrontées.

Célébrant les femmes, le 17 juin 2023, à Marcory, M. Tchagba a indiqué que cela vise à magnifier les mamans pour tous leurs efforts pour le bien-être des communautés. « Je sais que les femmes ont des besoins notamment l'insertion de leurs enfants, la scolarisation et le financement de leurs projets », a-t-il indiqué. Et d'ajouter : « Je m'engage avec vous pour que vous soyez des leaders de l'amour, de la paix et de la cohésion », a promis le candidat du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp). Aussi a-t-il offert plusieurs complets de pagnes aux veuves, aux femmes du 3e âge ainsi qu'aux femmes membres de son parti.

Pour l'autonomisation des femmes de la commune dont il brigue la mairie, il a promis mettre en place un fonds de 350 millions de FCFA

Il a promis également la mise en place d'un fonds de 350 millions FCFA pour l'autonomisation des femmes de la commune, la structuration des groupements et l'ouverture de comptes bancaires pour toutes les associations en vue de la bonne gestion du fonds qui sera mis à leur disposition.

Invitant les femmes à se mobiliser pour sa victoire au soir du 2 septembre, il a promis une visite de la Première dame, Mme Dominique Ouattara dans la commune. Cette visite vise à demander Mme Ouattara d'augmenter la cagnotte des bénéficiaires du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire (Fafci).

Il faut signaler qu'en plus des pagnes chaque a reçu la somme de 5000 FCFA. Pour la présidente de l'Association des femmes Rhdp de Marcory ouest, Awa Koné, ses amis et elle attendaient cette rencontre avec M. Tchagba. « Nous sommes convaincues qu'avec vous nous trouverons des solutions à nos problèmes. D'ailleurs vous venez de donner le ton en honorant les veuves et les personnes du 3è âge », a relevé Mme Koné. Avant d'appeler les membres de l'Association des femmes Rhdp de Marcory ouest, les Ong de la commune ainsi que toutes les autres femmes de Marcory à porter la candidature de M. Tchagba.