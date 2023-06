Cote d'Ivoire: Voie principale de Bingerville - Les supermarchés poussent, les populations dans l'embarras

Il y a de cela, deux ans, il n'y avait qu'un seul supermarché qui bordait la voie principale de la commune de Bingerville, partant du carrefour-Cie au village Adjamé-Bingerville.

Deux ans plus tard, les supermarchés poussent et poussent encore. A telle enseigne qu'aujourd'hui, l'on en dénombre cinq sur la même voie, pendant que la distance, elle ne s'est pas allongée : Bon prix, City Shop, Socofrais, Auchan et King Cash. En les observant, ils donnent l'impression d'être collés, tellement la distance est négligeable.

Les ouvertures de magasins de ce type sont bien appréciées par les populations. Mariam Diarra, commerçante que l'on a pu rencontrer, le mardi 13 juin 2023, non loin de la nouvelle gare s'en réjouit. Pour elle, si les magasins sont plus proches, cela occasionnera une concurrence et donc sera bénéfique pour les clients qu'ils sont. Car, ajoute-t-elle, les articles seront bon marché. Les consommateurs se trouveront ainsi dans l'embarras du choix.

Un gain de temps pour les usagers

Au-delà des articles qui seront vendus moins chers, certaines personnes voient en ce rapprochement, un gain de temps. Elles n'auront pas besoin de parcourir une si longue distance pour percevoir un magasin et faire leurs achats.

A l'intérieur du supermarché Auchan, le dernier ouvert sur la voie, Koffi André, accompagné de quelques enfants était dans le rang pour passer à la caisse après avoir fait ses choix dans les rayons. « J'ai constaté qu'il y avaient quelques articles qui manquaient encore à la maison. Je me suis alors pressé de venir me ravitailler aussitôt. Maintenant qu'on dispose de nombreux magasins sur la voie, plus question de beaucoup se fatiguer », affirme-t-il.

Les opérateurs se luttent les clients

C'est alors dans cette atmosphère que les opérateurs luttent au quotidien pour obtenir des clients et faire leurs bénéfices ou du moins obtenir leurs recettes de la journée. Car le plus dur c'est aussi les charges dont ils font fasse régulièrement. Il faut citer, entre autres, les impôts, les salaires, les fortes factures d'électricité en raison des climatiseurs qui sont constamment en marche pour rafraichir le site. Dans ces circonstances, la qualité du service et des produits feront la différence, à la grande joie des consommateurs.

Un autre s'annonce sur la même voie

"Bon Prix" est l'un des tous premiers à s'installer sur le tronçon mentionné. Le propriétaire « raffolait » lui seul, les clients qui optaient pour un supermarché pour l'achat de leurs articles. Aujourd'hui, quatre autres ont ouvert les leurs. L'on penserait qu'il serait prudent. Que Neni. Il pense même ouvrir un second à quelques mètres même du premier.

Cette fois, selon F. T, un agent du magasin déjà en service, il s'agit d'un supermarché dans lequel son patron pense vendre des marchandises en gros. Certainement, avec ce modèle économique, il espère faire la différence et ainsi s'accaparer d'un certain nombre de clients, les grossistes et un type de détaillants.

Le bâtiment qui doit servir de ce supermarché de gros est pratiquement prêt. Il est visible face à la pharmacie Akre. Seuls les travaux de finition qui sont en train d'être d'achevés avant l'ouverture. A la fin, ce sont les populations de Bingervilles qui en bénéficient grandement.