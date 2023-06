Congo-Kinshasa: Enseignement Supérieur et Universitaire, 14 juin 2023 - L'Université Chrétienne Catholique Don Akam s'est souvenue du Cardinal Malula

Dans son bureau de travail, le Recteur de l'Université Chrétienne Catholique Don Akam, UCC DON AKAM, le Professeur Révérend Abbé Albert Marius Mukendi a livré à la presse le message suivant. En ce 14 juin, nous voulons de tout cœur célébrer Feu le Cardinal Malula, inspirateur de notre inspiration et initiative sur l'encadrement de la jeunesse. Hormis les maisons de formation, couvents et séminaires, le Feu cardinal Malula est promoteur des écoles pour les jeunes filles et garçons.

Etant Magistère, Révélateur de la Révélation, Porteur du message de Révélation, il a impacté l'Eglise universelle et, en particulier, l'Église d'Afrique et l'Église locale de Kinshasa. En cette dernière, son apport et sa contribution pour la valeur et la dignité, le progrès et l'épanouissement des jeunes, était, aussi et encore, son souci toute sa vie durant. Il a exercé son ministère en vue du salut et le succès tant spirituel que social, particulièrement, dans le domaine éducatif et éducationnel.

En effet, son ministère magistériel était une réalité légitimée et légitime, difficile à son accomplissement, mais disséminé de succès indélébiles. Et nous, nous en assumons la continuité. Dans les concours de l'exercice de son ministère et sa vie pastorale, il faut signaler des réalités difficiles suite aux influences, aux prises de position socio-politique, aux simples rejets d'une autorité humaine qui voudrait prendre le dessus.

En outre, l'hôpital et la paroisse Saint Joseph, et le Complexe Cardinal Malula, sont l'expression de son caractère et sa sollicitude paternels. Évêque, Pasteur et Père, comme Saint Joseph avec l'Enfant Jésus dans ses bras, ainsi Malula voulait toujours s'occuper des jeunes et enfants de son Archidiocèse de Kinshasa.

En nous réincarnant et appropriant sa vision, son souci et ses œuvres, nous nous occupons également de jeunes filles et garçons, enfants et parents, dans nos œuvres éducationnelles et caritatives à travers nos centres de santé, écoles et universités. Car, ses écrits et enseignements reflétaient la sainteté de sa vie, le dévouement de son engagement et sa victoire sur le temporel. Sa donation, sa discipline et disponibilité sont, pour nous, les véritables variables et catalyseurs de notre dévouement, engagement et détermination de servir le Pays, les parents et la jeunesse.

C'est la raison pour laquelle notre université UCC Don Akam a voulu marquer de ses empruntes et par tout son être et son élan du coeur l'immortelle journée de la disparition de son illustre et digne Pasteur et Père, Feu le Cardinal Malula. Qu'il intercède pour nous et soutienne nos efforts dans ce périlleux domaine éducatif et éducationnel de notre jeunesse.

Qui est le Cardinal Malula ?

Né le 17/12/1917, mort 14/06/1989. Père du rite zaïrois de la messe ; pionnier de l'africanisation de l'église d'Afrique ; géant de l'histoire du Zaïre et de l'Afrique ; Personnage passionné pour la profondeur subversive de la Parole de Dieu ; Restaurateur du dialogue entre la dimension universelle et locale de l'église ; l'une des chevilles pensantes de la décolonisation; Animateur de plusieurs mouvements chrétiens : Action catholique, ligue des évolués catholiques du Congo, mouvement familial Chrétien ; Prise de position constante pour la justice sociale et droits des femmes, des hommes et des pauvres...