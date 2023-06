Gabon: Port-Gentil - Président du Rassemblement Républicain '2R' reçoit les bénédictions des notables du 4è arrondissement

Le Président du Rassemblement Républicain "2R", Leguetsa Lelaga a reçu le flambeau de la part des notables du 4ème arrondissement de la commune de Port-Gentil. Tout un symbole qui conforte le leader de cette formation politique dans son leadeship . Rassembleur, guide éclairé, le leader du 2R et les siens ont su mobiliser du monde et gagner la confiance des notables(gardiens de la culture gabonaise) pour cet événement grandeur nature où il reçoit les bénédictions des sages. La cérémonie a eu lieu le samedi 17 juin 2023 dans la cité économique du Gabon.

C'est la liesse populaire riche en émotion au 4ème arrondissement de la commune de Port-Gentil, précisément au carrefour Izouwa (cité 50 logements) au Quartier Général (QG) du 2R que ladite cérémonie a eu lieu. Venus nombreux, les militants, sympathisants et bien d'autres ne voulaient pas se faire compter l'événement. Mobilisés comme un seul homme, les notables ont béni et ouvert la route au leader de Rassemblement Républicain, Leguetsa Lelaga et ceux qui l'accompagnent dans cette marche politique.

Par ce rituel tiré des valeurs du terroir traditionnel, le leadership de Leguetsa Lelaga vient d'être confirmé par ceux qui l'on vu naître et faire ses premiers pas a l'école Roger Buttin. "Nous venons ici pour te bénir. Ta volonté, ton sens de vouloir aider ton prochain nous a largement convaincu. Tes actions ont parlé à ta place. Tu es désormais notre messager. Fais la politique de la bonne manière, construis, oriente bien ceux qui t'accompagnent. sois rassuré, nous sommes derrière toi et seront toujours là jusqu'à la victoire" laisse entendre le porte parole des notables.

Emu et fier de la préservation des valeurs culturelles, Leguetsa Lelaga ne l'a pas caché. Il appelle chacun des Gabonais de jouer sa partition. " Notre pays va amorcer un tournant décisif de son histoire. Une nouvelle page va s'écrire dans les tous prochains jours. La beauté de ces écritures dépendra des écrivains que le peuple aura choisi pour rédiger la prochaine histoire de notre pays".

Le leader du 2R estime que ces élections générales, chacune selon sa catégorie( présidentielle, législatives, locales), jouera un rôle majeur afin de donner le ton de développement à notre pays. "Nous allons jouer un rôle majeur pour le choix du futur président de la République. Cette décision, dans les tous prochains jours, nous devons la prendre ensemble. Pour ce qui concerne les élections législatives et locales, notre jeune parti, très actif sur le terrain, investira sans faute, des candidats. Les choix des femmes, des hommes ,des jeunes qui devront compétir ont été déjà faits" a t-il souligné .

Le Président du Rassemblement Républicain n'a pas manqué de saluer la présence massive des notables. Il affirme qu'ils sont les gardiens du temple."Vous êtes les guides et les premiers conseillers de nous les hommes politiques. Aucune véritable politique ne peut se faire sans vous.Merci, merci pour vos multiples bénédictions. Je puis vous assurer que nous sommes pour une politique juste, équitable, celle qui donne valeur du plus petit au plus grand. Nous pratiquons la politique qui relève le plus faible. Nous sommes pour contribuer à la construction du Gabon. Nous nous éloignons de l'injure, des comportements contre- productifs" fait-il savoir aux populations venues nombreuses l'écouter.

Le guide du 2R a appelé les membres, les militants, sympathisants et les nouveaux adhérents à rester mobilisés, braves dans la lutte et résolus dans le devoir. Il leur à être comme "cette foi qui sait se battre même en versant des larmes, comme cette foi qui sait se battre même dans la souffrance". Pour le président Leguetsa Lelaga, Dieu donne toujours une part digne de lui à ceux qui se battent pour la vérité et la justice. Il a clos ses propos tout en remerciant les notables, les populations venues massivement, pour le soutien des membres et bien d'autres, pour la confiance .