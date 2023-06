Sénégal: Retrouvailles de gala entre le Sénégal et le Brésil en match amical

Plus de trois ans après leur première rencontre amicale (1-1), le Sénégal et Brésil se retrouvent ce mardi 20 à Lisbonne (19h TU) pour match de gala pour bien clôturer la saison.

Il ne flotte pas sur ce Sénégal-Brésil le même parfum de prestige qu'il y a trois ans. D'octobre 2019 à juin 2023, l'air a sensiblement changé, de Singapour à Lisbonne. Sans doute parce que le match nul (1-1) d'alors avait contribué à déconstruire un mythe. De plus, les récentes défaites africaines du Brésil contre le Cameroun (0-1) à la Coupe du monde et face au Maroc (1-2) en amical ont fini d'écorner l'aura des Auriverdes. Surtout, entretemps, le Sénégal a remporté la CAN pour la première fois de son histoire, et le Brésil a encore manqué l'occasion de décrocher un sixième titre mondial.

Qu'à cela ne tienne, une opposition entre le champion d'Afrique en titre et le pays le plus titré en Coupe du monde (5) ne sera pas un simple match, même si le spectacle est rarement au rendez-vous à cette période de la saison où les organismes sont fatigués et où les joueurs rêvent plus de plage que de pelouses.

Mané revanchard, Neymar absent

Dans quel état seront les Lions trois jours après leur match difficile au Bénin (1-1) en éliminatoires de la CAN 2024 ? « C'est vrai que le timing est court, mais nous sommes des professionnels, nous avons l'habitude de ces genres de voyage, a affirmé Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal. Mais, je pense que l'on a envie de jouer contre le Brésil. Parce que c'est la progression que cette équipe nationale-là doit avoir, de jouer avec des équipes qui ont un gros potentiel comme le Brésil. »

Le Sénégal se présentera avec un noyau de joueurs qui étaient déjà là lors de la première rencontre, Sadio Mané, Idrissa Guèye, Krépin Diatta, Ismaïla Sarr, Kalidou Koulibaly. Famara Diédhiou, buteur sur penalty, n'est pas convoqué. Longtemps blessé, peu utilisé cette saison, Mané aura à coeur de briller pour finir sur une belle note, afin de mettre un peu de couleurs sur une année cauchemardesque pour lui.

En face, Neymar ne sera pas là, mais la menace brésilienne sera valablement incarnée par le duo de Madrilènes Vinicius-Rodrygo, buteur chacun contre la Guinée, samedi dernier (4-1). Contre le Sénégal, le Brésil va boucler un exceptionnel « périple » africain en rencontrant un quatrième pays du continent en moins d'un an. Le bilan reste mitigé avec deux défaites (Cameroun, Maroc) et une victoire (Guinée).