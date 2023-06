Algérie: La préservation de la mémoire des chouhada est un devoir sacré

EL TARF — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a souligné, dimanche à El Tarf, la nécessité de préserver la mémoire des martyrs en tant que "devoir sacré qui incombe à nous tous".

Présidant, aux côtés du wali d'El Tarf, Harfouche Benarar, l'inauguration d'un monument commémorant la mort de 14 martyrs, tombés au champ d'honneur dans la commune frontalière d'El Aïoun, le ministre a déclaré, dans une allocution prononcée à cette occasion, que "préserver la mémoire des martyrs et tirer les leçons de leur sacrifice, est un devoir sacré pour toutes les générations".

Au cours d'une rencontre avec la famille révolutionnaire, M. Rebigua a souligné la nécessité de la contribution de ceux qui ont vécu la révolution à la préservation de la mémoire nationale, et les a exhortés à présenter leurs témoignages et à remettre les objets ayant servi lors de la lutte armée, et restés en leur possession, au musée de la wilaya pour enrichir l'histoire de la région et préserver sa mémoire.

Dans le même contexte, le ministre des Moudjahidine, visitant une maquette illustrant les lignes électrifiées Challe et Morice, dans la commune frontalière d'Ain El Assel, a rendu hommage aux martyrs tués en les traversant avant d'évoquer la Russie (Union soviétique à l'époque) qui a fourni une précieuse assistance à l'Algérie en participant au déminage des frontières Est et Ouest.

"Près de 11 millions de mines antipersonnel ont été posées le long des frontières Est et Ouest de l'Algérie pendant la période coloniale et, plus particulièrement, entre 1956 et 1959, sur les lignes Challe et Morice, en plus des barbelés dressés pour tenter d'isoler la Révolution", a rappelé le ministre, saluant les efforts de l'Etat et de l'Armée nationale populaire pour le déminage des zones truffées d'engins explosifs, et pour la prise en charge des victimes de ces mines.

M.Rebiga avait entamé sa visite dans la wilaya d'El Tarf par l'inauguration d'un monument à la mémoire des martyrs, au cimetière de la commune de Zitouna (20 km au sud-est de la wilaya).

Le ministre a également rendu visite au moudjahid Aoufi Hamza, dans la commune de Besbès, ainsi qu'à Mme Bouhafs Zaâra, veuve du martyr Saïd Derbal, dans la commune de Ben M'hidi.