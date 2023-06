Ile Maurice: Fintech - MIPS révolutionne le paiement mobile avec une solution instantanée inclusive

MIPS n'arrête pas d'innover. Et pour cause, cette entreprise engagée dans l'innovation, vient, cette fois, avec une solution de paiement mobile qui modifiera le mode opératoire des sites d'e-commerce et des «merchants». Immersion.

A Maurice, le paiement mobile prend de l'ampleur. Sauf que les paiements en cash et par carte dominent les transactions. MIPS Mauritius veut apporter une révolution dans les paiements mobiles avec son concept d'inclusion financière. C'est pourquoi MIPS a investi dans l'Instant Delegated Payment (IDP) qui prend en charge toutes les applications de paiement mobile pour l'e-commerce. L'IDP de MIPS vient simplifier la vie des commerçants qui ont un magasin physique ou virtuel. Florent Masson, Chief Executive Officer de MIPS, Sébastien Leblanc, Chief Growth Officer et son équipe ont mis au point cette solution innovante.

La plupart des plateformes d'e-commerce fonctionnent par virement bancaire ou les paiements se font par applications mobiles, ce qui prend du temps pour s'afficher. C'est pour réduire le temps de paiement que MIPS a créé cette nouvelle solution d'IDP.

Comment fonctionne-t-elle ?

Que vous soyez un utilisateur de Pop, Blink, Juice, MyT Money ou d'autres applis, MIPS intègre ces plateformes dans son système. Autrefois, l'utilisateur d'une application de paiement mobile devait scanner un QR Code sur la caisse du commerçant, entrer manuellement le montant à payer puis attendre la confirmation par texto. Le commerçant devait inscrire le FT number, soit numéro de transaction pour vérifier, plus tard, si le paiement a été bien reçu sur son compte bancaire. Tandis que pour l'e-commerce, il fallait attendre le fameux texto pour débuter le traitement de la commande. Il n'existait aucune synchronisation entre le site web et le client.

Or, MIPS met à la disposition de ses clients et partenaires, une PayStation Max, qui est un Point of Sale Intelligent afin que le consommateur scanne un QR Code numérique depuis l'écran de l'appareil avec le montant déjà rempli et il suffit de payer. Ce sera aussi le cas pour les paiements par cartes bancaires également.

Pour les sites de commerces locaux, l'IDP va permettre que toutes les applications de paiement se synchronisent afin que les clients n'aient qu'à saisir leurs numéros de téléphone et la solution prendra en compte les demandes de paiements.

Réconciliation comptable

Aussitôt la transaction effectuée, le backoffice du site web sera mis à jour au niveau du paiement. En effet, MIPS a inclus dans son écosystème des modules pour que Pop, Blink, Juice et MyT Money fonctionnent avec le QR Code ou le numéro de téléphone des clients des banques ou des institutions financières et ce sera à l'institution financière de faciliter la connexion entre les différentes plateformes bancaires ou institutions financières. Une fois que les numéros de portables sont comparés au profil de l'utilisateur, les instructions de paiement sont données et le paiement se fait en quelques clics.

Et les clients qui auront choisi cette nouvelle solution bénéficieront d'une réconciliation des différents modes de paiement, que ce soit en ligne, en magasin, avec une ou plusieurs applications de paiement mobiles, cartes bancaires ou autres. Si un commerçant a plusieurs magasins, la réconciliation des comptes en fin de journée sera plus limpide.

Frais

Bien évidemment, des frais et des commissions s'appliquent aux clients qui auront choisi les forfaits de MIPS. Mais MIPS souligne qu'elle ne va rien facturer aux commerçants pour les transactions effectuées sous l'IDP. Comme référence, MIPS indique à l'express, qu'il accompagne les commerçants dans leurs démarches pour activer leurs moyens de paiement afin d'harmoniser divers systèmes de paiement à Maurice. Des enseignes comme Décathlon, Espace Maison, l'assurance MUA, KFC et TicketClub, entre autres, ont déjà adopté l'IDP de MIPS.

MIPS a aussi une solution additionnelle à proposer aux clients et commerçants. C'est la PaySation Max qui fonctionne avec les QR codes, les cartes bancaires, les paiements par Touch, par connectivité NFC, entre autres. Et chaque transaction sur cet appareil particulier coûtera au commerçant 0.7 %.

MIPS est une entrepise qui allie technologie et le monde de la finance. Cette entreprise est un partenaire du label Made in Moris.