Madagascar: Recherches - Le Dr Guybertho Randrianarivelo décroche le diplôme d'HDR

Un mémoire d'Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) en Géographie a été soutenu vendredi dernier au Domaine Arts, Lettres et Sciences Humaines de l'Université d'Antananarivo par le Dr Guybertho Randrianarivelo, Maître de Conférences et Enseignant Chercheur au sein de la mention Géographie.

Il est actuellement responsable du parcours Environnement et Aménagement. Lors de sa soutenance, il a abordé le thème suivant : «Vingt-cinq ans d'application de la Gelose à Madagascar : les obstacles et les réussites, à l'exemple du Centre Est des Hautes Terres Centrales et du plateau Mahafaly».

Son étude démontre la possibilité de concilier la conservation et la valorisation des ressources naturelles renouvelables, en particulier les produits forestiers, grâce à la mise en place d'un système de gouvernance locale qui responsabilise les communautés de base, appelées VOI (Vondron'Olona Ifotony). Cette approche a déjà été testée dans la forêt d'Ambohilero de la commune rurale de Didy-Ambatondrazaka entre 2002 et 2015, dans le cadre de l'exploitation raisonnée du bois d'oeuvre par les VOI, ainsi que dans le Plateau Mahafaly, dans le cadre de la gestion de la filière charbon.

Gestion

L'application de ce concept de conservation par la valorisation est basée sur le triptyque « transfert de gestion, contrôle forestier local et autofinancé et fiscalité décentralisée ». Le principe est basé sur le prélèvement soutenu des produits en respectant la capacité de régénération de l'écosystème et la mise en place d'un système de contrôle forestier local assuré par les communautés gestionnaires.

Il s'agit de mettre au niveau de la commune un fonds local issu de la recette de vente des produits pour alimenter une caisse qui sera réinvestie dans le contrôle et la mission de patrouille. Les COBA sont formées et responsabilisées sur la technique de contrôle et d'exploitation des produits pour faire respecter la prescription d'aménagement et de gestion durable.

En attendant la promulgation de l'arrêté de nomination dans le corps des Professeurs de l'Université, l'impétrant a été élevé au rang de Docteur - HDR par les membres d'un jury, présidé par le Pr Emérite Ramamonjisoa Joselyne.