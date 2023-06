Madagascar: Projet PICAS-1 - Pour assurer la résilience de la population du Sud face aux chocs climatiques

Un nouveau projet intitulé Pôle Intégré de Croissance Agro-industrielle dans le Sud de Madagascar, phase 1 ou PICAS-1 vient d'être lancé à Taolagnaro dans le cadre des Journées Internationales des Régions.

Il s'agit d'un projet intégré financé par la Banque Africaine de Développement pour une durée de trois ans, soit jusqu'en 2027. « L'objectif consiste à contribuer à l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle et à la résilience de la population du Sud, notamment des régions Anôsy et Androy face aux chocs climatiques », a déclaré le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Harifidy Ramilison, lors de son lancement officiel à Taolagnaro, la semaine dernière.

Pour ce faire, le projet vise à aménager 6 micro-périmètres permettant d'exploiter en tout une superficie de 1 159 ha et à réaliser deux forages à gros débit pour alimenter les bétails et approvisionner en eau potable 6 000 personnes, tout en irriguant 31 ha de culture maraîchère. Des parcelles communautaires de 160 ha, appartenant aux ménages installés dans le cadre du projet Titre Vert, seront également aménagées, sans oublier la restauration de 2 000 ha de terres dégradées par la promotion des techniques agro-écologiques.

Élément indispensable

En outre, des pistes de désenclavement d'une longueur linéaire de 52km seront réhabilitées et 3 réservoirs d'eau enterrés dans le sable seront réalisés, étant donné que c'est un projet intégré. « Le transfert d'eau et la mobilisation des ressources en eau en vue d'exploiter toutes les ressources en eau existantes tels que les eaux souterraines, les fleuves ou la mer. Le projet PICAS-1 intervient également dans le cadre de la mise en oeuvre du plus grand projet présidentiel visant à alimenter en eau la population du Sud en mettant en place des pipelines allant d'Efaho jusqu'à Ambovombe.

Des tuyaux d'irrigation seront ainsi installés pour développer des exploitations agricoles tout au long du chemin des pipelines. En effet, l'eau constitue un élément important pour développer le secteur agricole et de l'élevage. Comme son nom l'indique, la promotion des transformations agro-alimentaires dans le Sud est également prévue. Le projet appuie ainsi les groupements de producteurs qui seront des fournisseurs de matières premières agricoles aux petites et grandes unités industrielles locales », a enchaîné le ministre de tutelle. Pour sa part, le directeur pays de la BAD, Amoumoun Adam, a indiqué que la BAD intervient également dans la construction et réhabilitation des infrastructures routières comme la RN12A, la RN13 et la RN10 en vue de faciliter l'accès des producteurs aux marchés. « Ce qui va changer le visage des régions du Sud dans quelques années », a-t-il conclu.