Madagascar: Énergie du futur - Le pays a une place à prendre dans la production d'hydrogène vert

Une nouvelle ère s'annonce avec le développement de l'hydrogène vert, considéré comme l'énergie du futur. Lors du Forum germano-africain, qui s'est tenu la semaine dernière à Hambourg, Madagascar a mis en avant ses fortes potentialités.

Des avantages comparatifs incontestables. C'est ce dont Madagascar dispose dans le domaine du développement de l'hydrogène vert. En effet, plusieurs pays se ruent déjà pour participer à la mise en oeuvre de cette révolution énergétique, si l'on ne cite que l'Egypte, le Maroc, Djibouti, Kenya ou encore Namibie. Selon le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa, Madagascar a également une place à prendre dans ce secteur, car nous disposons de très fortes potentialités en production d'énergie avec les systèmes photovoltaïque, éolien ou même avec la mer sur les côtes.

« L'hydrogène vert est bien l'énergie du futur. D'ici 15 à 20 ans, la plupart des avions vont fonctionner à l'hydrogène vert. Dans les régions sud et sud-ouest, nous pouvons produire une grande quantité d'énergie avec même une possibilité d'exportation, grâce à l'hydrogène vert. Cette énergie du futur est en développement sous le leadership de l'Allemagne et de l'ensemble des pays de l'Europe. Plusieurs pays veulent y participer et Madagascar en fait partie », a affirmé le ministre, en marge du Forum germano-africain de l'Energie, qui s'est tenu la semaine dernière à Hambourg en Allemagne.

Engagement

En effet, le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) confirme son engagement en faveur de l'hydrogène vert en tant que vecteur énergétique clé pour une économie durable. Selon les explications, cette initiative vise à réduire la dépendance aux énergies fossiles, à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à améliorer l'accès à l'énergie pour la population malgache.

Dans cet esprit, Madagascar aspire à devenir un « HUB » de l'hydrogène vert en créant un environnement propice à l'investissement et à la production d'hydrogène renouvelable.La transition vers l'hydrogène vert revêt une importance capitale pour Madagascar, qui connaît un taux d'accès à l'énergie très faible, en particulier en zones rurales. La dépendance aux énergies thermiques entraîne également une instabilité économique pour le pays. Selon les spécialistes du secteur, l'hydrogène vert offre une solution prometteuse pour réduire cette dépendance et promouvoir une économie durable.

Avantages

Pour ses promoteurs, l'hydrogène vert présente de nombreux avantages en tant qu'énergie propre et renouvelable. Il est produit à partir de sources d'énergie solaire ou éolienne, ce qui réduit la dépendance aux combustibles fossiles et les émissions de gaz à effet de serre. De plus, sa combustion est non carbonée, ne produisant ainsi pas de CO2. En outre, l'hydrogène vert peut être stocké sur une longue durée, offrant une flexibilité accrue dans son utilisation.

Certes, l'hydrogène vert présente un potentiel considérable en tant que vecteur énergétique pour la transition énergétique, grâce à sa capacité de stockage et de transport. Ses avantages en termes d'autonomie, de poids et de temps de recharge en font une option attrayante pour la mobilité, sans émission de polluants. Par ailleurs, bien que les véhicules électriques soient préférés par les constructeurs européens pour la mobilité légère, l'hydrogène vert a une place à prendre. Il peut être particulièrement pertinent pour les flottes captives, telles que les taxis et les véhicules utilitaires, offrant des possibilités de partage des coûts.