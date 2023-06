Madagascar: De Manjakandriana à Besarety - Démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue par les gendarmes

Les forces de gendarmerie de Manjakandriana ont réussi à démanteler hier un réseau de trafiquants de drogue. L'opération a conduit à l'arrestation de trois individus impliqués dans ce trafic illicite, ainsi qu'à la saisie d'une quantité significative de drogues.

Les informations recueillies par les gendarmes ont permis d'identifier un réseau organisé opérant dans la région de Manjakandriana et dans la capitale. Les membres de ce réseau étaient impliqués dans le trafic de différentes drogues, notamment l'héroïne, la méthamphétamine et le cannabis. Les gendarmes ont réussi à localiser les lieux de stockage et les points de distribution utilisés par les trafiquants.

Suite à une fouille minutieuse effectuée par les forces de l'ordre, deux individus circulant à moto ont été arrêtés sur la RN2 à Ampisotroandranomasina, dans le fokontany Fiadanana, district de Manjakandriana. Lors de la fouille, les gendarmes ont découvert, dissimulés dans un compartiment spécial de la moto, 600 grammes d'héroïne soigneusement emballés. En plus de cette saisie, des matériels tels que des seringues et des emballages ont été trouvés, suggérant une implication directe dans le trafic de drogue.

Les deux individus ont été immédiatement placés en garde à vue afin d'être interrogés sur leurs activités et leurs éventuelles connexions avec le réseau de trafiquants de drogue. Les enquêtes en cours visent à déterminer la provenance de l'héroïne, ainsi que les ramifications du réseau et les personnes impliquées dans sa distribution. Des perquisitions ont été menées dans plusieurs endroits clés, révélant des caches de drogue dissimulées, de Manjakandriana à Besarety.

Les arrestations effectuées ont conduit à l'interpellation d'autres individus impliqués dans le trafic de drogue. Les personnes appréhendées comprenaient à la fois des revendeurs de drogue de petite envergure et des individus plus influents au sein du réseau. Une plantation de cannabis a été découverte à Mandraka, et 45 pépinières ont été saisies par la gendarmerie.

Une quantité de 400 grammes de cannabis, 500 grammes de méthamphétamine et trois grammes d'héroïne, également connue sous le nom de « rôrô », ont été retrouvés dans un domicile à Besarety. Cette saisie majeure constitue un coup dur pour le réseau de trafiquants et aura un impact significatif sur le marché local de la drogue. Les trois individus seront déférés aux parquets et d'autres complices sont toujours recherchés.