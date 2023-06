Tunisie: Du côté du Parc A - Clap de fin entre Ghandri et le CA

En optant pour Ajman, le longiligne clubiste en sera à son 6e club, après Arles-Avignon, le Royal Antwerp, Westerlo, Slavia Sofia et le Club Africain.

Nader Ghandri ne portera plus la casaque du club de Bab Jedid cette saison et ralliera bientôt le club émirati de Ajman. Touché au poignet face à l'USBG et absent durant les quatre derniers matchs du CA, le défenseur clubiste, qui peut aussi évoluer en tant que pivot, a ainsi subi une intervention qui nécessitera bien entendu une période de convalescence avant de s'envoler pour les Emirats arabes unis.

A 28 ans donc, celui qui a opté une première fois pour le CA en juillet 2014 (en provenance d'Avignon) durant trois saisons, a ainsi bouclé, pour son retour, deux années supplémentaires avec le CA (depuis 2021). Solide sur l'homme, intraitable dans les airs et souvent décisif via des headings qui ont fait mouche à plusieurs reprises, Ghandri, international ayant disputé le Mondial, va donc rejoindre Firas Belarbi qui a brillé cette saison à Ajman.

Ghandri en sera ainsi à son 6e club, après Arles-Avignon, le Royal Antwerp, Westerlo, Slavia Sofia et le Club Africain. Toujours volet joueurs à l'arrêt, le CA ne pourra pas plus compter sur son attaquant Ali Amri, récemment opéré et indisponible pour quelques semaines. L'ex-Usémiste, auteur d'un unique but en championnat cette saison, sera-t-il pour autant reconduit, alors que son engagement prend fin le 30 juin ?

L'exécutif prend le taureau par les cornes

Du côté de l'exécutif clubiste, on se retrousse les manches et on prend le taureau par les cornes afin de parer au plus urgent et d'assainir ce qui doit l'être avant la date fatidique du 30 juin. Et ce faisant, l'espoir de lever l'interdiction de recruter et par la même de participer à une compétition continentale renaît du côté du Parc A après le récent déblocage des comptes bancaires du club, permettant à terme de gérer les finances de l'association de 1920, surtout les versements des sponsors qui pourront être affectés au paiement des créanciers.

Cependant, les contributions des sponsors nécessitent un mois de traitement avant de tomber dans les caisses du CA. Ce qui ne fait pas les affaires d'un club tenu d'indemniser ses créanciers avant la fin du mois. Et la solution serait de collecter les montants requis en attendant le versement des fonds des sponsors. Le CA doit régler un montant de l'ordre de 6,4 millions de dinars en urgence absolue, avant le 30 juin, pour disputer la C1 ou la C3. Et pour pouvoir recruter à nouveau (levée de l'interdiction de recruter décrétée par la Fifa).

Cependant, le CA revient de loin, des très loin même et il ne faut pas oublier le chemin parcouru jusque-là. En effet, En début d'hiver 2021, la dette colossale avoisinait les 43 millions de dinars et elle a été ramenée à 12,5 millions en fin d'été 2022. Il faut donc voir le verre à moitié plein et pas seulement le verre à moitié vide, en espérant qu'un jour le déficit soit résorbé totalement et que le CA ne soit plus menacé d'insolvabilité.

Le passé éclaire le présent

En football, on dit souvent que le passé éclaire le présent. Et au CA quelques mois auparavant, les supporters, élément permanent du club, se sont mobilisés pour créer une cagnotte qui a permis de sauver le club de Bab Jedid de la déroute. En fonction de la solidarité de chacun, l'implication d'ensemble a permis de trouver de l'argent frais et à l'équipe de monter en gamme cette saison. Mieux encore, ce financement populaire a permis d'améliorer l'image du club et d'associer davantage la majorité des fans à la vie du club, même si ce n'est pas la solution miracle. Ce faisant, en l'état, le CA a réussi à réduire son endettement et à rééquilibrer sa balance grâce aussi aux parrainages et aux accords commerciaux

. Sur ce, pour revenir aux inconditionnels, cet élan de générosité, cette fidélité de la part des supporters ont bien des avantages et permettent de garder le club à flot, même si cela ne peut non plus remplacer complètement le fameux «foot business». Au CA, même si l'opération de sauvetage est encore en cours, viendra par la suite la phase de reconstruction associée à une gestion beaucoup plus réfléchie. En clair, actuellement, en dépit des dates butoir de paiement qui approchent, la sérénité globale laisse présager un avenir serein.

Néanmoins, faudra-t-il encore entrer dans un nouveau chapitre de l'histoire du club, mais gageons qu'après tous les bouleversements endurés ces dernières années, si un club mérite aujourd'hui de renouer avec la grandeur passée, c'est bien le Club Africain. Enfin, notons qu'à l'issue de la dernière réunion de la commission des élections, la date de l'AG Elective a été arrêtée.

Les élections pour élire un nouveau bureau et un nouveau président sont prévues pour le samedi 22 juillet. Et à partir d'aujourd'hui, les candidats devront se déclarer et déposer leurs candidatures respectives avec un dead-line de dépôt le 20 juillet. A noter aussi que l'AGE sera précédée d'une AGO au cours de laquelle les rapports financiers et moraux seront présentés.