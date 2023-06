Congo-Kinshasa: RDC - Denis Kadima donne des instructions précises aux organisations de la société civile, mandataires des partis et regroupements politiques

En perspective de la convocation de l'électorat prévue le 25 juin 2023, la Commission électorale nationale multiplie de cadre de concertation avec les parties prenantes au processus électoral. Le week-end dernier, à Kinshasa, capitale de la RDC, les organisations de la société civile, les mandataires des partis et regroupements politiques ont reçu des instructions précises concernant notamment, le cadre légal des dossiers de candidature en explicitant les dispositions et conditionnalités y afférentes. Le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), Denis Kadima Kazadi, a appelé les candidats aux prochains scrutins à compter sur leur électorat en se mettant au service de la population.

Des moments d'échanges et de partage auxquels ont pris part les membres du bureau et de l'assemblée plénière de la CENI ainsi que les représentants des organisations partenaires notamment, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et Fondation Internationale des Systèmes Electoraux (IFES). Le vendredi 23 juin dernier, le Bureau de la CENI était face aux mandataires des partis et regroupements politiques. Dans le souci de rafraîchir la mémoire des participants à ce cadre de concertation, le numéro un de la Centrale électorale a rappelé les faits saillants qui ont marqué son parcours en adressant ses vifs remerciements aux partis politiques pour le rôle joué dans la mobilisation des électeurs pour leur enrôlement. « Le processus électoral devant conduire aux scrutins de décembre 2023 est à une phase importante. Les candidats indépendants, les partis et regroupements politiques sont appelés à soumettre leurs candidatures selon les prescrits de la loi et les procédures de la CENI.

Pour ce faire, il est important pour la CENI que tous les compétiteurs aient le même niveau d'information et qu'il ne puisse avoir aucun traitement de faveur. En effet, le management de la CENI, dès son installation, a tenu à se doter d'un plan stratégique. Cet instrument majeur de gouvernance a inscrit parmi ses priorités l'amélioration de la participation de toutes les parties prenantes principalement les partis politiques, à travers notamment l'organisation des cadres de concertation. Raison pour laquelle, je profite de cette tribune pour rappeler le parcours déjà accompli par la Centrale électorale.

En un temps record, la CENI a pu présenter sa feuille de route assortie aussi de possibles risques. Elle a procédé à l'actualisation de la cartographie des centres d'inscription. Elle a rendu public le calendrier électoral, et a pu acquérir près de 30 000 kits pour l'identification et l'enrôlement des électeurs qui, du reste, on ne le souligne pas assez souvent, s'est déroulé seulement en 4 mois. Pour cette opération majeure, la CENI a introduit quelques innovations telles que l'application du pré-enregistrement des électeurs, la capture de dix empreintes et de l'iris.

Nous avons réussi à enregistrer près de 44 millions des Congolais fortement mobilisés par toutes les parties prenantes notamment les acteurs politiques qui ont bien compris toute son importance. Je les remercie car leur rôle a été très remarquable dans la mobilisation de l'électorat », a indiqué le Président de la CENI.

Soulignant que l'institution qu'il dirige qui s'en tient à son calendrier appliquera le principe d'inclusivité absolue écartant tout favoritisme ou traitement de faveur. « Conformément à ce calendrier, la CENI compte convoquer l'électorat dès le 25 juin et démarrer la réception et le traitement des candidatures à partir du 26 juin 2023. J'aimerai rappeler à nouveau que la CENI appliquera le principe d'inclusivité absolue. Autant que cela dépende de la Centrale électorale, aucun candidat qui remplit toutes les conditions requises par les lois et règlements en vigueur dans notre pays ne sera écarté de ce processus.

Au nom de notre Centrale électorale, j'aimerais rassurer tout le monde que la CENI s'est engagée à travailler dans la transparence, malgré ces efforts déployés, il y a des segments de notre communauté qui refusent carrément de voir ce qu'il y a et qui considèrent notre travail de façon sélective et nous n'allons pas nous décourager. Car la transparence est un principe que nous avons adopté depuis que nous avons pris les rênes de cette institution en mettant en place un Plan stratégique et nous y tenons fermement.

Et notre indépendance est aussi à ce prix, d'autant que sans cela, nous serons à la solde de certaines parties prenantes ou de certains intérêts. La CENI est jalouse de son indépendance, nous tâcherons à ce que cette indépendance ne puisse pas affecter la transparence. En même temps celle-ci ne devra pas affecter notre efficacité ».

Denis Kadima Kazadi a mis en avant la détermination de la CENI à accomplir le devoir de sa charge en organisant des élections de qualité, tenant compte des faiblesses constatées, tout en consolidant ce qui s'est fait le mieux lors des cycles précédents.

Face aux organisations de la société civile samedi, le Président de la CENI avait également développé son intervention autour des acquis à mettre au crédit de toutes les forces vives de la Centrale électorale engagées à remplir la mission qui lui est assignée pour ne pas faillir à la tâche.« Le processus électoral devant conduire aux scrutins de décembre 2023 est à une phase importante.

Les candidats indépendants, les partis et regroupements politiques sont appelés à soumettre leurs candidatures selon les prescrits de la loi et les procédures de la CENI. Pour ce faire, il est important pour la CENI que tous les compétiteurs aient le même niveau d'information. La société civile est un partenaire clé, pour ce faire, nous comptons sur vous pour qu'il y ait un nivellement par le haut.

En effet, le management de la CENI, dès son installation, a tenu à se doter d'un plan stratégique. Cet instrument majeur de gouvernance a inscrit parmi ses priorités l'amélioration de la participation de toutes les parties prenantes principalement les partis politiques et les organisations de la société civile, à travers notamment l'organisation les cadres de concertation.», a soutenu Denis Kadima Kazadi.

Devant les organisations de la société civile, mandataires des partis et regroupements politiques, le Directeur Juridique, Eddy Kisile, et le Directeur de Cabinet Adjoint, Dave Banza, en charge des questions juridiques, ont exposé, tour à tour, sur le cadre légal des dossiers de candidature en faisant explicitant les dispositions et conditionnalités y afférentes.