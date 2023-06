Afrique: Russie/Afrique - L'avenir urbain durable au centre d'un forum multilatéral

L'Association des Nations unies de Russie et l'Institut d'État des relations internationales de Moscou organiseront, les 27 et 28 juin, le forum en ligne sur l'échange d'expériences sur le développement urbain durable. Les conclusions de cette rencontre seront présentées fin juillet au deuxième Sommet Russie-Afrique, à Saint-Pétersbourg.

Le forum dédié au développement urbain durable bénéficiera du soutien du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, du Centre d'information des Nations unies à Moscou et du Forum international « Russie -- Afrique. « Avenir urbain durable : échange d'expériences et partenariats pour des objectifs communs » est le thème de l'événement qui se tiendra à Addis-Abeba, en Éthiopie, et à Nairobi, au Kenya.

D'après les organisateurs, il vise à résumer l'expérience et à discuter de la composante pratique de la coopération en matière de développement durable urbain et régional. Le premier jour du forum sera, en effet, réservé aux différentes présentations et aux discussions sur le développement des communautés urbaines et à la coopération entre les régions ainsi que les villes de Russie et d'Afrique. Des conférenciers russes, africains et onusiens interviendront en visioconférence.

La seconde journée du forum sera consacrée à la coopération commerciale, économique et humanitaire, aux perspectives de renforcement du partenariat entre la Russie et l'Afrique dans les domaines environnemental, social, scientifique, technique et culturel. Des invités de marque seront également attendus parmi lesquels des officiels russes, des responsables du Centre d'exportation russe, des représentants des opérateurs économiques russes en Afrique, des délégués de la direction de la Banque africaine de développement, de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest...

En rappel, l'organisation de cet événement intervient en prélude au deuxième Sommet Russie-Afrique prévu du 26 au 29 juillet, à Saint-Pétersbourg (Russie), dont l'objectif est de promouvoir les efforts visant à renforcer la coopération globale et équitable entre la Fédération de Russie et les pays africains. Le sommet accueillera une exposition à grande échelle qui servira de plateforme de communication clé pour démontrer les réalisations et les capacités des pays participants dans les domaines de l'économie, de la science, de l'écologie et de la culture.