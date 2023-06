Afrique Centrale: Cosumaf - La nouvelle Présidente face à de nombreux défis

La Camerounaise Jacqueline Nkembe Adiaba, 56 ans, a été installée dans ses fonctions, le 16 juin, trois mois après sa nomination à la tête de la présidence de la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale (Cosumaf). Durant les cinq prochaines années, elle est attendue sur les dossiers brûlants comme la modernisation du marché financier et l'introduction en bourse de nouvelles entreprises.

La cérémonie d'intronisation de la banquière, patronnée par le ministre congolais de l'Économie et des Finances, Jean Baptiste Ondaye, assurant la présidence du comité ministériel de l'Union monétaire d'Afrique centrale (Umac), marque un tournant dans la consolidation des institutions sous-régionales. Elle permettrait d'accélérer la dynamique de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale née de la fusion des places boursières de Libreville (Gabon) et de Douala (Cameroun), en 2019.

Première femme à diriger la Cosumaf depuis sa création en 2001, Jacqueline Nkembe Adiaba connaît bien le marché financier de la sous-région, pour avoir travaillé au sein de la bourse des valeurs du Cameroun, à l'ex-Douala Stock Exchange. Elle devra donc œuvrer pour l'entrée en bourse d'une quinzaine d'entreprises publiques proposée par les États de la région et poursuivre la réforme des textes régissant le fonctionnement des différents produits et entités acceptés dans l'écosystème du marché financier communautaire.

La promue devra aussi suivre la feuille de route de 2017 ayant conduit à l'unification des deux marchés financiers, qui a été matérialisée par l'acte additionnel n°6 du 19 février 2018, portant unification du marché financier de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et mesures d'accompagnement. « La Cosumaf sera à vos côtés pour bâtir, à la fois des actions concrètes, mais aussi des cadres de référence, utiles pour l'action collective. L'un de mes objectifs étant de renforcer les liens de la Cosumaf avec les parties prenantes et partenaires », a promis Jacqueline Nkembe Adiaba.

Installant la présidente de la Cosumaf et son secrétaire général, Salvador Mangue Ayingono, le ministre Jean Baptiste Ondaye a encouragé les promus à privilégier la coopération et la collaboration avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème financier de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et des autres régions du monde. « La qualité de votre leadership et de votre management sera déterminante pour l'atteinte des résultats et des objectifs qui vous sont fixés », a-t -il dit.

Par ailleurs, le président du comité interministériel de l'Umac a exhorté la nouvelle équipe de la Cosumaf à accélérer la modernisation de l'infrastructure de travail, à travers l'interconnexion avec le système d'information de la Banque centrale commune, actuelle dépositaire centrale unique.