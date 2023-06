Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le Président de l'APC au contact de la diaspora à Château-Thierry

Trois mois après la mise en place de la cellule du parti politique Action permanente pour le Congo (APC) dirigée par Kévin Léonce Bantsimba Baouidi, le président national de cette formation politique aux valeurs humanistes de la social-démocratie, Rodrigue Malanda Samba, s'est rendu au plus près de ses militants en France.

Accompagné de Jean-claude Mahpouyas, ancien représentant de l'APC en France, l'actuel secrétaire général de l'APC, Rodrigue Malanda Samba, a été accueilli, le 17 juin, à Château-Thierry, par Kévin Léonce Bantsimba Baouidi.

Dans son mot de bienvenue, le président de la cellule a délivré un message politique fort qualifiant cette visite d'encouragement et d'un rapprochement de la base constituée par les militants de la diaspora. « Nous sommes convaincus que, de par votre présence parmi nous, cela constitue une marque de considération en vue de relayer votre oeuvre au-delà du Congo, au plus près de nos compatriotes à l'étranger mobilisés sous la devise "Espoir, volonté, action", a-t-il confié.

Invité à prendre la parole, Rodrigue Malanda s'est réjoui de constater qu'il existe bel et bien des Congolais de l'étranger conscients et qui s'intéressent aux enjeux socio-politiques et économiques de leur pays d'origine, hors des préjugés classiques destinés à ternir l'image du Congo.

S'adressant aux militants, il a indiqué: « Grâce à votre activisme, nous sommes rassurés que la représentation de l'APC permettra à notre base de se maintenir en éveil et de se mobiliser pour que le parti se consolide davantage sur la scène politique nationale et internationale ».

En tant que parti de la majorité présidentielle, il les a invités à encourager et soutenir fermement le chef d'État, Denis Sassou N'Guesso, pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer pour le développement harmonieux du Congo, les exhortant à oeuvrer dans le sens du partage des valeurs de paix et de cohésion nationale, de la lutte contre les antivaleurs prônées également par le président de la République.

Dans ses échanges interactifs, il a évoqué la situation politique nationale et internationale jusqu'à l'évocation de la situation de crise entre l'Ukraine et la Russie. Rodrigue Malanda Samba a terminé en rappelant que l'APC demeure un parti du social, avec un accent majeur à mettre sur l'émancipation et l'autonomisation de la femme.