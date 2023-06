Algérie: Le président de la Cour Constitutionnelle reçoit une délégation de la Commission des affaires juridiques et administratives de l'APN

ALGER — Le président de la Cour Constitutionnelle, Omar Belhadj a reçu une délégation parlementaire de la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés à l'Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre de la "coordination et du dialogue entre les institutions de l'Etat", a indiqué un communiqué de la Cour.

M.Belhadj "a salué le rôle majeur du parlement, qui soulève les préoccupations du citoyen et consacre les principes de la gouvernance démocratique et l'Etat du droit", ajoutant que cette audience s'inscrit dans une démarche visant à "tisser des relations de coopération, de coordination et de dialogue entre les institutions de l'Etat", précise la même source.

La délégation parlementaire avait auparavant écouté une communication présentée par le membre de la Cour Constitutionnelle, Ammar Boudiaf, "sur la Cour constitutionnelle, ses prérogatives et ses relations fonctionnelles avec l'APN, notamment dans le cadre du contrôle de la constitutionalité des lois et l'exception d'inconstitutionnalité", lit-on dans le communiqué.

La délégation parlementaire a également discuté avec les membres et les cadres de la Cour et reçu "d'amples explications sur le fonctionnement et le travail de la Cour constitutionnelle".