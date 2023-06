Tunisie: Concours de la 9e, à partir d'aujourd'hui - 33 mille candidats à l'épreuve

Une semaine après, soit le 4 juillet, les résultats seront proclamés. Tout candidat s'estime être en mesure de franchir le cap et décrocher son diplôme. Bonne chance.

Après le bac, la 9e. Ce concours marquant la fin de l'enseignement de base général et technique débute, aujourd'hui lundi, dans toute la Tunisie. Trois jours durant, soit du 19 au 21 de ce mois, quelque 33 mille candidats, au total, seront à l'épreuve, profitant d'une bonne période de révision, afin de réussir leur accès aux lycées pilotes.

S'investir dans des acquis et connaissances engrangés tout au long d'une année scolaire, sans en savoir plus sur leurs notes et moyennes d'évaluation encore retenues, sur fond d'un bras de fer persistant entre enseignants et ministère de l'Education, semble, évidemment, un vrai défi. Mais il n'en reste pas moins que les bonnes volontés ont toujours le dessus sur le cours des événements. Se dresser ainsi contre vents et marées, la force d'avancer ne s'inclinera jamais.

Cinq matières à passer

Ce matin, à partir de 8h00, les candidats vont s'attaquer au premier examen écrit, celui de l'arabe qui s'étalera sur deux heures, suivi de l'anglais, au bout d'une heure. Demain sera réservé au traitement des dissertations du français et des Sciences de la vie et de la terre, pour finir la troisième journée avec l'épreuve des maths. Une semaine après, soit le 4 juillet, les résultats seront proclamés. Tout candidat s'estime être en mesure de franchir le cap et décrocher son diplôme. Il n'y a pas un mauvais élève. Sauf qu'un effort supplémentaire mérite, tout simplement, d'être récompensé. Et ceux qui ne se sentent pas sous leur meilleur jour auraient, certes, la chance de se rattraper. Le succès n'a pas de limites. Leçon de morale : apprendre de son échec pour devenir une meilleure version de soi.

Ceci n'est nullement un état d'esprit statique, mais plutôt une façon, si renouvelée soit-elle, de retrouver ce qui est perdu et d'aborder la nouvelle année scolaire, sur une note positive. Et avec un nouvel élan d'engagement et de disposition à repasser son examen. Mais dans les règles de l'art, tout en respectant les instructions d'enseignement en vigueur. D'ailleurs, tout comme le bac, le concours de la Neuvième doit obéir à l'ensemble des recommandations émises par le ministère de l'Education. Un petit rappel s'avère, ici, de mise: le candidat doit se présenter à la salle d'examen à l'heure, soit 7h30, muni, au début de chaque épreuve, de sa convocation et de sa carte d'identité scolaire. Idem, il lui est interdit d'apporter tout ce qui peut nuire au bon déroulement des examens.

Conseils d'amis

Il est, donc, important d'informer nos candidats que : «le ministère a mis en garde contre toutes les tentatives de fraude, ou d'indiscipline, ou d'entrave au bon déroulement des examens qui exposent les candidats aux sanctions prévues par la loi (interdiction d'inscription à l'examen pour une période comprise entre un et trois ans, avec renvoi des établissements d'enseignement publics)», lit-on dans le communiqué officiel du ministère. Ces conseils ne se limitent pas aux candidats de la 9e, mais ils vont également dans l'intérêt de tous ceux qui s'apprêtent à passer le concours d'accès aux collèges pilotes, soit les élèves de la 6e année primaire. Leurs examens sont, alors, prévus du 22 au 24 de ce mois. A tous nos candidats bonne chance !