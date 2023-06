Algérie: Arkab reçoit le directeur général adjoint de l'AIEA

ALGER — Le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab, a reçu, lundi, le directeur général adjoint de l'Agence internationale de l'énergie Atomique (AIEA) - chef du Département de la coopération technique, Hua Liu, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère en présence du Commissaire à l'énergie atomique et des cadres du ministère, les deux parties ont passé en revue les travaux de la 34ème réunion du groupe de travail technique (TWGM) de l'Accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires (AFRA), accord dont l'AIEA est dépositaire", a précisé la même source.

Il a, également, exprimé "la disponibilité de l'Agence à assister l'Algérie dans tous les domaines de l'énergie nucléaire et ses utilisations énergétiques et non-énergétiques à des fins pacifiques, notamment dans le domaine de la santé, de l'agriculture et du dessalement d'eau de mer", a fait savoir le ministère.

Les entretiens ont, également, porté sur "l'examen de l'état de la coopération entre l'Algérie, à travers le Commissariat à l'énergie atomique (COMENA) et l'Agence dans les domaines des utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, notamment dans les domaines de la formation des formateurs et dans le domaine de l'utilisation de la technologie nucléaire en médecine et des procédures d'imagerie pour le traitement et le diagnostic, ainsi que la production des isotopes radioactifs en Algérie", a-t-on souligné de même source.