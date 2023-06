Madagascar: 44e Grand Rallye - Victoire de Faniry et Mahents

Les jumeaux Rasoamaromaka se sont démarqués au 44e Grand Rallye de Madagascar (GRM). L'équipe de Faniry et Mahents a survolé cette deuxième manche organisée par ASACM.

L'équipage Faniry Rasoamaromaka du club TMF Rally et Mahenintsoa Randriambololona de l'ASACM, au volant d'une Peugeot 208 T16, a remporté la 44e édition du Grand Rallye de Madagascar. Il s'agit de la deuxième manche du championnat de Madagascar des rallyes qui a été confié au club ASACM. La course s'est tenue aux alentours de la RN4 depuis vendredi.

Douze épreuves spéciales sur sept tronçons différents et longues de 213,18 km avec des liaisons longues de 195,04 km ont été parcourues par les trente-trois équipages engagés. Faniry et Mahents ont pris leur revanche après l'incident de sabotage de l'année dernière, ils ont bouclé la course en 2 h 27 min 26 sec. Les deux pilotes avaient déjà pris les devants à l'issue de la première journée. Ils sont arrivés à garder leur avantage jusqu'au bout. Après ce nouvel exploit, l'équipage se trouve en bonne position pour la suite du championnat de Madagascar 2023.

« Le parc fermé a été bien sécurisé. Nous avons pu gérer nos stratégies lors de la compétition et donner des spectacles au public contrairement à l'an dernier. On a réalisé aussi plusieurs scratchs pendant les deux premières épreuves spéciales. Nous sommes prêts pour la suite. Nous espérons poursuivre cette belle aventure aux prochaines manches », a fait savoir Faniry Rasoamaromaka.

La bataille a été épique. Son frère Mika Rasoamaromaka et Fabrice Rasata Harindraibe ont remporté la deuxième place. Ils étaient au volant d'une Peugeot 206 avec un cumul de 2 h 27 mn 58 sec, soit un retard de 32 sec. L'équipage de Mathieu et Andry Tahina à bord d'une Subaru N11 M11 a complété le podium avec un chrono de 2h 32mn 48sec. Ce dernier est désormais le leader en championnat de Madagascar au détriment de Frederick-Mick ayant abandonné la course.