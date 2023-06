Ile Maurice: Téléphone fixe - Des forfaits illimités pour relancer les appels comme «letan lontan»

Avec l'avènement du mobile qui en est déjà à sa cinquième génération, le téléphone fixe semble être est tombé aux oubliettes. Bien qu'il existe toujours dans un coin de la maison, il est délaissé au profit du cellulaire. Face à cette baisse drastique de l'usage du fixe, Mauritius Telecom a lancé la semaine dernière deux nouvelles offres dites «appels téléphoniques en illimité sur les lignes fixes».

Deux offres existent, le ALO100 et le ALO400. Ces deux forfaits doivent être activés si vous êtes abonnées à Mauritius Telecom, dans un Telecom Shop, par mail et via le site web de Mauritius Telecom. L'offre ALO100 propose de payer un forfait illimité pour passer des appels durant le mois en cours. Ce sont des appels téléphoniques de votre ligne fixe à une autre ligne fixe dont la facturation se fait normalement à travers le package et non à la minute. Cette facturation d'appels illimités peut aussi être utilisée pour l'autre opérateur de ligne fixe à Maurice, en l'occurrence Emtel. Mais vous serez facturés à la minute si vous appelez un numéro de portable Myt Mobile aussi bien que les autres opérateurs mobiles. Le package coûte Rs 100 par mois et le contrat est valable durant 12 mois.

Pour ce qui est d'ALO400, le forfait coûte Rs 400. Ce package permet d'appeler en illimité de votre ligne fixe une autre ligne fixe, ainsi qu'à un numéro MyT Mobile et aux numéros d'autres opérateurs mobiles.

Ces deux forfaits excluent les appels vers l'étranger, les numéros spéciaux et les options premium. Ces deux formules sont ouvertes uniquement aux clients résidant à Maurice et à Rodrigues. Comme indiqué dans la Foire aux Questions (FAQ), le rental fee de l'opérateur est de Rs 90 par mois. Le contrat de ce package est de douze mois et un utilisateur de forfait ALO100 peut passer au forfait ALO400 sans aucun frais. Pour faire l'inverse, il faut payer Rs 500. Également, si vous voulez abroger votre contrat de douze mois avant terme, il faudra payer Rs 500. MT se réserve le droit d'appliquer une Fair Usage Policy en cas d'abus sur l'usage de ce forfait.

Hors ces forfaits, chez Mauritius Telecom, le Pay As You Go, coûte 85 sous la minute durant les heures de pointe et 60 sous durant les heures creuses vers les numéros fixes. Alors que les appels vers les numéros mobiles coûtent Rs 1,45 la première minute puis une facturation à la seconde.

Depuis que cette offre a été lancée, Emtel rappelle qu'il propose aussi un service de téléphone fixe avec le forfait internet Airbox contre Rs 100 par mois durant 12 mois pour le Pay As You Go. Les forfaits d'appels en Prepaid (sans engagement) coûtent Rs 301 et Postpaid (avec engagement de 12 mois) coûte Rs 301 par mois. Chez Emtel les appels PAYG vers un fixe coûtent 50 sous la minute. Alors qu'un appel vers le mobile coûte Re 1 la minute.

À titre d'exemple en 2022, il y a 462 100 lignes fixes, dont 375 200 sont des abonnés résidentiels. Entre 2021 et 2022, les appels ont baissé drastiquement pour atteindre 293 millions de minutes contre 437 millions de minutes. En moyenne, un appel dure 3,25 minutes.