Madagascar: Jiu-jitsu - « Squad Games » - Beau doublé de Guerreros

Le Cercle des Cheminots Antanimena était en effervescence samedi à l'occasion des Squad Games. Il s'agit d'une organisation de la Fédération malgache de jiu-jitsu pour la promotion de cette discipline. Les combattants du club Guerreros ont remporté deux victoires.

Dans la catégorie enfant, son équipe a survolé les débats. L'équipe de Checkmat I et II, a complété le podium. Dans la catégorie adultes débutants, l'équipe de Guerreros fait encore parler d'elle en remportant le titre.

Celle de Checkmat et de Attila ont arraché respectivement les deuxième et troisième place. Dans la catégorie phare adulte avancé, Attila dicte sa loi et s'est montée sur la plus haute marche du podium, suivie de Checkmat I et II. Cette compétition fait partie du programme de la Fédération. En effet, le championnat de Madagascar de jiu-jitsu est programmé pour ce mois de juin mais à défaut de salle, l'instance nationale était dans l'obligation de le reporter. « Au lieu du sommet national, on a organisé ce tournoi en attendant la libération du Palais des Sports.

Cette année, nos combattants participeront au championnat du monde en Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis en novembre 2023. La détection de l'équipe nationale se fera en trois étapes notamment, à travers trois compétitions nationales. La plus proche sera l'organisation du Combat Club 101, qui est prévue pour le 5 août. L'édition 2023 du Grappling Tournament du club Jiu-jitsu Brésilien Attila (JJB) aura lieu en octobre », note le président de la Fédération Johary Rakotozafy.