Madagascar: Patrimoine - Le palais de la Reine rouvre ses portes

L'Anatirova est désormais ouvert au public, annoncé hier en grandes pompes lors d'une cérémonie officielle. Un « patrimoine » modernisé en musée aux normes internationales, le rova de Madagascar.

L'ancien palais de la Reine d'Anatirova, aux goûts de la rusticité et la profondeur historique de l'Imerina, relifté avec un goût de modernité relance le débat sur la remise à l'état original ou la reconstruit selon de nouvelles lignes sans dénaturer l'esprit identitaire d'un patrimoine. Hier a été officialisée en présence du président de la République, Andry Rajoelina, la réouverture du palais de la Reine. Le public pourra y avoir accès à partir de ce jour.

Pas moins de cinq fois, la ministre de la Communication et de la Culture a utilisé le mot « musée » pour se référer au palais de Manjakamiadana. Son discours n'a pas manqué de fierté. « Il y a ceux qui ont seulement regardé, il y a ceux qui ont amassé de l'argent d'où le dicton donner un peu pour reconstruire le Rova à cette époque... L'argent a été récolté mais les travaux n'ont pas été réalisés », a-t-elle rappelé des dirigeants successifs depuis l'incendie des lieux en 1995.

Il faut l'admettre, le palais de la Reine d'aujourd'hui - avec les hologrammes, les installations technologiques, les archives, la conservation des artefacts, la sécurisation... du rez-de-chaussée au dernier étage - rayonne de nouveau. Capable d'attirer les touristes, autant nationaux qu'internationaux, la modernité « mercantile » requalifie les caractéristiques identitaires et patrimoniaux de la grande bâtisse royale.

Sans doute, ce statut de musée a facilité la mise en place des toilettes du colisée non loin de l'axe nord-est de Besakana, là où des cérémonies sacrées et traditionnelles sont parfois pratiquées par les dignitaires royaux. Un patrimoine, avec ses valeurs et ses dispositions spatiales... est lié à la culture d'un peuple ainsi qu'à ses tabous, faisant partie de l'identité malgache. Anatirova rassemble à la fois : vestige historique, lieu de culte, tombeaux royaux, mémoire collective...

Le discours d'Andry Rajoelina a suivi le pas de sa ministre. Fierté et quelques pics envers « les traîtres qui continuent encore aujourd'hui de crier et d'aboyer », tout en citant les paroles du premier ministre d'antan Rainilaiarivony. « Il a mentionné que si Madagascar a connu la défaite, c'est parce qu'il y avait des traîtres à l'intérieur ». Renforçant aussi son patriotisme, et soulignant que rien n'effacera la malgachéité dans le sang qui coule dans les veines.

Pour les visites publiques, Anatirova peut être visité du mercredi au lundi. Le mardi sera réservé pour l'entretien des lieux. Les autres palais sont encore en cours de rénovation. Les tarifs sont de 1 500 ariary pour les enfants, 5 000 ariary pour les grands. Pour les étrangers, le tarif est différent.