Afrique: CAN 2023 - Éliminatoires - Nul prometteur pour les Barea

Madagascar a arraché le nul (0-0) face au Ghana, mondialiste, hier au Stade de Mahamasina.

Honorable. C'est ce qu'on peut qualifier de la prestation des Barea de Madagascar lors de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023 en Côte d'Ivoire. Sans pression, les protégés de Roro Rakotondrabe ne sont pas complexés face aux Ghanéens, mondialistes et leaders du groupe. Le Ghana d'André Ayew s'est contenté d'un seul point et doit encore attendre le match de septembre pour valider son ticket pour la CAN 2023.

Le coach, Roro qui assure l'intérim de 4 mois à la tête de la sélection A n'a pas raté son premier match. Le mix de locaux expatriés, anciens et jeunes, a bien fonctionné sur le terrain avec un résultat collectif assez rodé et un certain automatisme malgré le court temps de préparation.

A l'entame de la rencontre, les deux formations s'observaient. Il a fallu attendre la 16e mn pour que le clan malgache se réveille sur une belle offensive de Dorian qui était tout seul. Les Ghanéens, qui jouent leur qualification, ont lancé les hostilités obligeant les Malgaches à commettre des fautes. Baggio a écopé d'un carton rouge à la 27e minute Les Malgaches, réalistes, ne sont pas laissé faire et ont joué plus défensif. Les deux équipes ont quitté le terrain à la pause sur le score nul et vierge.

Bloc compact

Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre a changé avec une belle pression offensive malgache. Une domination de courte durée pour la bande à Carolus laissant aux Partey, Sulemana et Jordan Ayew de remettre à nouveau la pression, mais, fort heureusement, la défense malgache reste implacable. Fabien Boyer, Berajo, Dadafara et Métanire maintiennent un bloc solide et compact.

Roro a opéré cinq changements lors de la seconde période en faisant entrer, Ibrahim Amada, Hakim Abdallah, Tantely Antoine, Zotsara Randriambololona et Tsiry Tokinantenaina. Ibrahim Amada sur un coup franc à la 86e minute, avec son tir missile, dont lui seul a le secret a failli chambouler l'issue de la rencontre. Le gardien des Black Stars a stoppé le tir. Les deux sélections font la course poursuite pour marquer, mais, Nina Rakotoasimbola et Lawrence Ati-Zigo ont su garder leur cage inviolée.

Le coup franc de Partey, dans les dernières secondes, stoppé par Nina a bouclé la rencontre. Le score n'a pas bougé jusqu'au coup de sifflet final. Avec 6 tirs pour deux cadrés seulement, les Ghanéens n'ont pas su convertir leur domination. Les Ghanéens ont eu 61% de possession du ballon contre 39% pour les Malgaches, mais, les visiteurs n'ont pas su convertir leur domination. Madagascar enregistre pour le moment trois défaites et deux nuls.

Avec ce résultat, le Ghana conserve tout de même la tête du groupe E avec 9 points devant l'Angola crédité de 8 points, la Centrafrique avec 7 points et Madagascar reste dernier avec 2 points. La dernière journée est décisive pour les trois équipes qui pourraient toujours se qualifier pour la CAN en Côte d'Ivoire en janvier 2024.