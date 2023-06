Maroc: Caftan, Asmlal, Darâa... Les tenues marocaines brillent sous le soleil romain

Les tenues marocaines ont brillé de mille feux, vendredi à Rome, à l'occasion de l'Expo universelle 2023, marquée par une forte participation du Royaume, dont la culture vestimentaire "est aussi riche que son histoire".

L'emblématique caftan "Ntaâ", qui conserve les codes traditionnels de la Sfifa (rubans tressés) et des Aakad (boutons) sertis de fil d'or, l'intemporel Jawhara, synonyme de fluidité et d'élégance raffinée, ou encore l'immortel caftan de la cérémonie de henné brodé à point avec de petits motifs sous des formes polygonales sont autant de tenues marocaines, taillées dans des matières nobles, mises en avant dans la capitale italienne, au grand bonheur de la population locale et des touristes, qui visitaient le quartier moderne de Rome.

Sous l'éclat du soleil, les couleurs des tenues de velours, de soie et de brocard resplendissaient, suscitant l'engouement et la curiosité des visiteurs.

"Le patrimoine marocain est splendide et singulier", a affirmé à la MAP l'interprète et productrice angolaise basée en Italie, Giloya Lua, s'émerveillant devant une tenue traditionnelle "Asmlal" de la région de Souss, ses accessoires de Loubane Tifoulouss et ses babouches en cuir brodées en soie.

"Depuis mes séjours à Marrakech, j'ai toujours été émerveillée par la beauté plurielle du Maroc et par les moeurs de ce pays généreux et ouvert", a estimé l'artiste, se félicitant de la qualité du stand du Royaume, lequel reflète à ses yeux la "splendeur des produits typiques de ce pays africain, dont le rayonnement est international".

A l'occasion de cette exposition universelle, les visiteurs ont également découvert les tenues et les accessoires du Moyen Atlas mais également les précieux trésors en argent de Taroudant. La Darâa, costume porté par les hommes des provinces du Sud, a, en outre, été à l'honneur.

Blanc ou bleu, il s'agit d'une tunique ample ayant deux ouvertures conçue pour résister aux rayons ardents du soleil. Un défilé de mode était, par ailleurs, prévu samedi ainsi qu'une démonstration artistique de ces symboles culturelles.

De par leur singularité et leur délicatesse, les tenues traditionnelles marocaines, particulièrement le caftan, ont sublimé plusieurs personnalités internationales de premier rang, dont l'une des "reines" de la haute société italienne, Feue Marta Marzotto.

"Depuis 25 ans, c'était son uniforme, elle en est tombée amoureuse à Marrakech. Le caftan l'identifiait au point que les stylistes les plus célèbres lui rendaient hommage", avait écrit "Le Corriere Della Sera" dans un portait posthume lui rendant hommage.

Dotée d'une maison à la ville ocre, la styliste et artiste italienne "était tombée amoureuse de Marrakech, des riads anciens et des familles locales qu'elle connaissait une à une et qui lui transmettaient les adresses secrètes des meilleurs tisserands", selon le journal italien. Plusieurs marques de luxe ont d'ailleurs confectionné des caftans pour Marta, dont Giorgio Armani, Roberto Cavalli et Alberta Ferretti.

Les produits "Made in Morocco" ont été célébrés en grande pompe, vendredi à Rome, dans le cadre de l'Expo universelle 2023, charmant les visiteurs de cette manifestation qui embrasse les différentes cultures du monde au nom de la paix et de la fraternité humaine.

Surplombant le Lac de l'EUR, à l'entrée du quartier moderne de la ville éternelle, une variété de produits de terroir et d'artisanat marocains provenant de plusieurs régions du Royaume a été soigneusement exposée au public romain et international, à l'initiative du réseau maroco-italien des droits et de la coopération internationale, en partenariat avec l'ambassade du Maroc en Italie.