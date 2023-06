Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Bientôt un marché de gros pour lutter contre la cherté de vie

Yamoussoukro — Un marché de gros sera bientôt construit à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire.

Un projet à l'initiative de la Coopérative Bahihéyiblin, une faîtière de plusieurs associations de femmes du secteur vivrier de Yamoussoukro. L'annonce de ce projet estimé à plusieurs milliards de francs CFA a été faite par Boho Lou Gonezie Thérèse, présidente de cette fédération de femmes du vivrier, lors d'une rencontre pour le lancement levée de fonds le 3 juin 2023 à Yamoussoukro. Selon Boho Lou Gonezie Thérèse, cette initiative vise à contribuer à la baisse des prix des produits vivriers dans le pays et rendre plus accessible leur production.

« À travers ce projet, nous voulons aider non seulement à l'autonomisation des femmes, mais contribuer à un meilleur approvisionnement des marchés afin de lutter contre la cherté de vie, en rendant les produits vivriers plus accessibles », a-t-elle dit. Et d'ajouter que la Coopérative Bahihéyiblin compte 1 363 femmes et dispose d'un terrain viabilisé respectant les normes d'acquisition. Boho Lou Gonezie Thérèse a profité de cette rencontre pour également inviter les autres coopératives de vivriers non associées à se joindre à la Coopérative Bahihéyiblin en vue d'une synergie d'actions.

Expliquant les raisons de la construction d'un marché de gros, la présidente de cette coopérative de femmes secteur du vivrier a souligné qu'il sera le lieu de ralliement des produits vivriers cultivés dans le District autonome de Yamoussoukro et partant, des localités environnantes voire même, des pays limitrophes. Ce marché permettra également, a t-elle dit , aux personnes intervenant dans la chaîne de production et de commercialisation de ces aliments, d'économiser en énergie physique et d'éviter des grandes dépenses financières liées aux frais de transport tout en créant un vaste réseau de distribution.

Pour sa part la marraine de la cérémonie, Grâce Yaba, Présidente du Conseil d'Administration (Pca) de la Fenapepa CI (Fédération nationale des producteurs et exportateurs des produits agricoles de Côte d'Ivoire), a salué l'initiative de la Coopérative Bahihéyiblin. Qui selon elle, fait la fierté de la région du Bélier depuis sa création. « Il nous faut mobiliser les femmes, car nous sommes les actrices premières du monde agricole », a dit Grâce Yaba, Pca de la Fenapepa CI.

Étaient présents à cette cérémonie de levée de fonds pour la construction du marché de gros, plusieurs autorités administratives, élus, cadres, leaders d'opinion, responsables d'association de femmes et de jeunes de Yamoussoukro.