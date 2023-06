Madagascar: JIOI 2023-Athlétisme - Un record du 100 m battu en Chine

Sains et saufs. Ayant quitté Madagascar mi-février pour rejoindre la Chine dans le but de préparer les athlètes malgaches à la onzième édition des JIOI de 2023 du 25 août-4 septembre à Madagascar, les stagiaires en provenance de la Chine sont bien rentrés au pays et ont été gonflés à bloc moralement et physiquement.

Des airs joyeux sur le visage de chaque athlète avec un devoir accompli en première partie, les plus durs restent à venir pour chaque athlète quand les concours commencent dans deux mois exactement. Haingo Brigitte Razanajafy, avec son temps de 11.47 réalisé en Chine a surclassé le record des jeux réalisé par la Hanitra Rakotondrabe (11.49) à La Réunion en 1998 en 100m plat.

C'est un signe annonciateur de bonne nouvelle car le duel entre les deux Malgaches spécialistes de 100 m plat, Claudine Nomenjanahary qui vient de réaliser elle aussi un temps de 11.39 à Joinville puis 11.33 à Bonneuil en France et Haingo Brigitte Razanajafy promet de l'étincelle bénéfique pour Madagascar à la onzième édition des JIOI de 2023.

Coopération sino-malgache

Depa Sakaraha ou Indépendance Lahimana a fait un petit résumé du séjour en Chine, le parcours et le résultat en général des athlètes. « Nous sommes 32 dans la délégation dont 15 pour l'athlétisme, 14 pour l'haltérophilie et deux techniciens et un chef de délégation, moi. Le stage de 120 jours a été positif car chaque athlète a réussi à améliorer son record personnel, c'est un regroupement plus que nécessaire pour atteindre l'objectif fixé : mettre l'athlétisme et l'haltérophilie comme deux disciplines qui récolteront plus de médailles d'or pour Madagascar ».

« Des techniciens chinois pendant les jeux olympiques de Chine figurent parmi ceux qui ont formé les athlètes malgaches en Chine. La coopération entre le gouvernement chinois et malgache continuera en ce qui concerne le suivi de ces athlètes en provenance de Chine. Au début du mois de juillet, des techniciens chinois viendront à Madagascar pour continuer le suivi et la préparation des athlètes malgaches jusqu'au commencement de la onzième édition des JIOI de 2023 à Madagascar », confie Depa Sakaraha.

Dominique Raherison, président de la fédération malgache d'athlétisme n'a pas oublié de remercier la coopération entre les deux pays, surtout l'aide que la Chine a offerte pour l'athlétisme en particulier. « C'est une aide importante qui arrive à point nommé. Je souhaite que cela aille encore continuer. Pour les athlètes, le plus dur reste à venir.