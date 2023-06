Madagascar: Lampions artisanaux - Les parents encore frileux à l'achat

A 7 jours de la fête de l'indépendance, les lampions sont exposés sur les marchés, la production locale ainsi que les importés. Pour ce qui est des lanternes « vita malagasy », les parents sont encore frileux à l'achat.

« Mieux vaut acheter les produits chinois, ils sont faciles à utiliser et durent plus longtemps, il y a un large choix pour le design, en plus les prix est aussi sont moins élevés que les arendrina taratasy », explique Eric Rakotoson, père de deux enfants. Le prix des lampions fabriqués localement varie entre 500 ariary à 12 000 ariary. Un prix qui n'est pas exorbitant, mais ce n'est pas ce qui motive les parents à acheter. Pour beaucoup, les produits chinois proposés pour la fête de l'indépendance ont l'avantage d'être utilisés comme simple jouets après le 25 juin. Il n'est pas nécessaire de dépenser deux fois.

Acheter local

« Les parents n'achètent pas de lampions en papier. La plupart se concentre sur l'achat des lampions importés. L'année dernière, les parents ont été plus enthousiastes à s'offrir des lampions en papier par rapport à cette année », constate Alex Randrianantenaina, un vendeur de lampions à Analakely. Mais un type de clientèle achète encore local.

Les organisations et les personnalités publiques afin de les partager avec les démunis ou les orphelins sont les plus demandeurs de lampions en papier. Quant aux offres, il y a différents choix au niveau de la conception et l'esthétique du produit. Les lampions décorés avec les personnages de dessins animés sont les plus demandés. Les commerçants ont encore une semaine pour vendre leurs marchandises. « Nous avons encore une semaine, on espère que tout va partir surtout durant les 2 jours avant le jour J comme c'est souvent le cas.

On croise les doigts», affirment les vendeurs. La fête de l'indépendance, ce n'est pas seulement les fanfares, les musiques, les divertissements. C'est aussi une occasion de montrer la fraternité entre Malgaches. Acheter local, consommer local, appuyer les producteurs locaux des petites et moyennes entreprises installées au niveau local. Et pas seulement au mois de juin.