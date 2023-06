Madagascar: Émissiom de cuisine - Une nouvelle aventure pour «Aody Nareo» de la RTA

Avec quatre foyers présentés chaque mois autour d'une émission de cuisine, la première saison de l'émission «Aody Nareo» a été un succès remarquable.

Un an plus tard, fort de cette expérience RTA (Radio Télévision Analamanga) se prépare à un défi encore plus excitant pour la deuxième saison. Lors de la saison 1 de ce programme culinaire de RTA, les participants bénéficiaient de la réparation de leur cuisine, un avant et après présenté fièrement lors des émissions. Une occasion pour les plus chanceux d'apporter de la fraîcheur dans cette partie de leur maison très souvent lieu de vie.

En cuisine, ces derniers avaient la liberté de choisir leurs propres recettes et ingrédients. Cependant, cette fois-ci, dans la saison 2, la chaîne change les règles du jeu.»Ce sera notre équipe qui sélectionnera les ingrédients, et les participants auront pour tâche de mettre en valeur leurs compétences en créant des plats extraordinaires à partir des ingrédients fournis. Cette nouveauté promet d'apporter du nouveau et de la créativité supplémentaires à l'émission» indique l'équipe de l'émission. Soulignons que ce programme emmène les téléspectateurs dans un voyage gastronomique à travers les foyers des participants alors qu'ils préparent des plats exceptionnels.

Le retour

Aody Nareo se différencie par cette proximité avec son public, une équipe de télévision qui débarque chez vous pour vous filmer en cuisine. Aody Nareo a fait ses débuts le 7 mai 2022, dans le but de captiver les téléspectateurs de la RTA passionnés par la cuisine. Contrairement à d'autres émissions de cuisine où les chefs professionnels sont mis en avant, Aody Nareo célèbre le talent culinaire des foyers ordinaires.

«Alors, notez bien la date et préparez-vous à plonger dans l'univers de la gastronomie amateur avec le retour d'Aody Nareo pour sa deuxième saison dès ce mois de juillet» confirme la chaîne. Inscription ouverte sur la page facebook Aody Nareo officiel pour plus d'informations sur l'émission et sur le concours à venir.