Afrique: En tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Sierra Leone va promouvoir la paix, la sécurité et la bonne gouvernance en Afrique.

-- déclare le ministre des Affaires étrangères David Francis

La Sierra Leone a franchi une étape importante le 6 juin lorsqu'elle a été élue à un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le professeur David Francis, s'est entretenu avec Kingsley Ighobor d'Afrique Renouveau sur ce que cela signifie pour la Sierra Leone et l'Afrique, et sur les priorités que le pays a l'intention de promouvoir au cours de son mandat. Les extraits suivants sont tirés de l'entretien :

Quelle est l'importance de cette étape pour votre pays, mais aussi pour l'Afrique ?

Aujourd'hui est un jour important pour la Sierra Leone. Nous revenons au Conseil de sécurité des Nations Unies dans la catégorie des non-permanents après 53 ans. Le fait d'avoir été élu par 188 pays (il y a 193 États membres de l'ONU) est une preuve du respect que l'on porte à la Sierra Leone.

La Sierra Leone n'est plus définie par son passé troublé. Aujourd'hui, nous sommes considérés comme une nation libérale, progressiste, confiante et entreprenante.

Comme vous le savez, la Sierra Leone préside le Comité des 10 de l'Union africaine (C-10) pour la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Algérie, autre membre du C-10, a également été élue aujourd'hui dans la catégorie des membres non permanents du Conseil de sécurité. Cela signifie qu'en 2024 et 2025, deux membres du C-10 amplifieront notre voix collective pour promouvoir et défendre la position africaine commune pour la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Quels sont les facteurs qui ont contribué à votre longue absence du Conseil de sécurité des Nations Unies et comment avez-vous pu y revenir ?

L'absence de la Sierra Leone peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment une période difficile marquée par une guerre civile brutale, une mauvaise gouvernance et un quasi-échec de l'État.

Lorsque vous traversez une période de mauvaise gouvernance, de gestion politique et économique inefficace de l'État et de guerre civile, vous n'avez pas le temps de vous présenter au Conseil de sécurité des Nations unies. Personne ne votera pour vous parce qu'ils ne vous respecteront pas.

Toutefois, le pays a pu retrouver sa position grâce à une série de développements positifs. Les interventions des Nations unies et de la force de maintien de la paix ouest-africaine, l'ECOMOG, ont joué un rôle crucial en aidant la Sierra Leone à se remettre de la guerre civile et à se reconstruire.

Nous sommes passés de la guerre à la paix, sur la voie de la consolidation démocratique. Nous sommes désormais considérés comme un exemple réussi de consolidation de la paix et de reconstruction de l'État après la guerre.

En 2018, la Sierra Leone a été classée parmi les pays les plus corrompus au monde. Cependant, grâce à des efforts ciblés, la Sierra Leone a réussi à améliorer son score sur l'indice de contrôle de la corruption de la Millennium Challenge Corporation, de 49 % en 2018 à 83 % en 2022.

En tant que ministre des Affaires étrangères, j'ai mobilisé nos missions diplomatiques, en particulier à New York, Genève, Nairobi, Addis-Abeba et Abuja, pour plaider en faveur de l'obtention d'un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet effort a été difficile, surtout si l'on considère que le Nigeria était également en lice pour ce poste. Cependant, le Nigeria, sous la direction de l'ancien président Mohammadu Buhari, a fait preuve de magnanimité en cédant l'opportunité à la Sierra Leone.

Lors du lancement de la campagne l'année dernière, vous avez indiqué que vos priorités seraient la promotion de la paix et de la sécurité, l'autonomisation des femmes et des jeunes, la lutte contre le changement climatique, etc. En ce qui concerne les femmes et les jeunes, quelles sont les initiatives que vous avez mises en place dans votre pays et qui témoignent de votre engagement en faveur de ces objectifs ?

Nous avons sept priorités stratégiques, mais permettez-moi de me concentrer sur les femmes et les jeunes. Notre gouvernement reconnaît l'importance d'investir dans le développement du capital humain, en accordant une priorité particulière aux femmes et aux jeunes. Les femmes représentant environ 52 % de notre population, il est essentiel de se concentrer sur leur autonomisation.

Pour faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, nous avons adopté la loi révolutionnaire sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en 2022. Cette loi garantit un quota minimum de 30 % de femmes dans les fonctions électives et nominatives, ainsi que l'accès aux capitaux privés des banques.

Des efforts similaires ont été déployés pour autonomiser les jeunes. Nous avons créé des possibilités de formation et de développement des compétences, telles que les fermes agricoles pour les jeunes, où les jeunes contribuent à la sécurité alimentaire et reçoivent une formation professionnelle et technique.

Au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous souhaitons partager nos expériences avec le reste du monde.

Il existe encore de nombreux points chauds en Afrique. Dans les années 1990, la guerre au Liberia s'est étendue à la Sierra Leone. Aujourd'hui, la Guinée, un autre pays voisin, est en pleine transition politique après le coup d'État de septembre 2021. Comment contribuez-vous à la restauration de la démocratie dans ce pays ?

Les coups d'État militaires sont une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité de notre sous-région. Actuellement, les autorités de transition au Mali, au Burkina Faso et en Guinée sont au Mali, au Burkina Faso et en Guinée.

Nous ne pouvons pas permettre à la Guinée d'être affectée par des conflits à grande échelle en raison de l'effet de débordement ou de l'effet "feu d'à côté", comme je l'appelle toujours.

Le président Bio s'est personnellement rendu en Guinée et le président du Comité national pour l'unité et le développement (le colonel Mamady Doumbouya) s'est également rendu en Sierra Leone. Nous sommes parvenus à un accord selon lequel nous soutiendrons le processus à condition qu'ils restent engagés dans le programme de transition de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest).

Le président s'est également rendu au Mali et m'a envoyé en tant qu'envoyé spécial pour dialoguer avec les dirigeants du Burkina Faso. Notre objectif est de les encourager à rester engagés dans leur programme de transition démocratique.

Êtes-vous optimiste ?

D'un côté, oui, mais en même temps, en politique, on ne peut jamais être définitif. Notre rôle est de les encourager à rester engagés dans le rétablissement de l'État de droit et de la gouvernance démocratique.

L'indice mondial du terrorisme 2023 désigne la région subsaharienne de l'Afrique comme l'épicentre du terrorisme, plus que d'autres régions. Comment comptez-vous utiliser votre statut de membre du Conseil de sécurité des Nations Unies pour rallier les pays d'Afrique et vos partenaires internationaux à la lutte contre le terrorisme sur le continent ?

Le terrorisme dans la région du Sahara est une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité du continent. Nous connaissons les problèmes d'insécurité au Mali et au Burkina Faso.

Notamment, les membres du P-5 [les cinq membres permanents comprennent la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis] ont exprimé leur volonté de réformer le Conseil de sécurité, en particulier en y intégrant d'autres régions du monde, y compris l'Afrique. Cependant, le diable se cache dans les détails. L'Afrique a une position commune, et c'est ce que la Sierra Leone va promouvoir. Nous plaiderons pour deux sièges dans la catégorie permanente, avec tous les droits et privilèges, y compris le droit de veto, s'il est maintenu.

La Sierra Leone, bien qu'elle ne subisse pas directement les effets des activités terroristes, a connu une histoire de guerre civile et comprend les conséquences dévastatrices d'une telle insécurité.

Nous allons nous engager avec tous les acteurs dans le cadre de la CEDEAO et par le biais d'engagements bilatéraux. Dans le cadre de mes engagements avec le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, le ministre britannique des affaires étrangères et d'autres collègues européens, y compris les ministres des affaires étrangères, nous avons élaboré une proposition visant à lutter contre le terrorisme dans la région.

Cependant, nous devons également nous attaquer aux causes profondes du terrorisme.

Qu'est-ce qui motive les gens ordinaires dans la région du Sahara à s'engager dans des activités terroristes ?

Nous pensons avoir une bonne connaissance de la dynamique et de la complexité de cette question.

La cause profonde est essentiellement la marginalisation, la dépossession, la pauvreté, la privation, l'exclusion des processus économiques et politiques au sein des pays.

Pour s'attaquer efficacement à ces facteurs, il est impératif de donner la priorité à la gouvernance démocratique, qui permet aux individus d'exprimer librement leurs opinions et de participer activement aux décisions qui affectent leur vie. C'est cet échec qui les éloigne et les neutralise, car ils n'ont rien à perdre.

En tant que président du Comité des 10 de l'UA chargé de négocier la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, quel est le meilleur argument de l'Afrique pour obtenir davantage de sièges au sein du Conseil et les réalités géopolitiques actuelles renforcent-elles la nécessité d'une telle réforme ?

Le meilleur argument de l'Afrique est que le monde qui a créé le Conseil de sécurité des Nations unies il y a 77 ans est très différent de celui d'aujourd'hui.

Alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies a été réformé une fois, de 1963 à 1965, et que le nombre de ses membres est passé de 11 à 15, l'Afrique continue d'être sous-représentée dans la catégorie des membres non permanents et non représentée dans la catégorie des membres permanents.

Remédier aux injustices historiques et à la marginalisation de nombreuses régions du monde, dont l'Afrique, est un argument moral et politique.

En outre, le paysage géopolitique a considérablement évolué, en particulier depuis le 24 février 2022 (date du début de la guerre en Ukraine).

Notamment, les membres du P-5 [les cinq membres permanents comprennent la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis] ont exprimé leur volonté de réformer le Conseil de sécurité, en particulier en y intégrant d'autres régions du monde, y compris l'Afrique. Cependant, le diable se cache dans les détails.

L'Afrique a une position commune, et c'est ce que la Sierra Leone va promouvoir.

Nous plaiderons pour deux sièges dans la catégorie permanente, avec tous les droits et privilèges, y compris le droit de veto, s'il est maintenu. Il ne fait aucun doute que la Sierra Leone et l'Algérie peuvent tirer parti de leur proximité avec les membres du P-5 pour amplifier la voix de l'Afrique.

Les élections approchent en Sierra Leone. Votre victoire d'aujourd'hui est-elle célébrée par tous les partis dans votre pays ?

La campagne pour le siège a été soutenue par les 11 partis du pays. En tant que ministre des Affaires étrangères, j'ai travaillé avec tous les partis politiques du Parlement. Les membres de la commission des Affaires étrangères ont été d'un grand soutien.

Il s'agit de la Sierra Leone ; il ne s'agit pas de marquer des points politiques.