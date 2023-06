Sénégal: Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal - «S'inscrire dans la dynamique de conservation du titre»

interview

Cotonou, Bénin — -Monter sur la plus haute marche du podium au soir du 11 février 2024 à Abidjan. C'est dans cette dynamique que Aliou Cissé s'est inscrit. Il a déjà lancé l'opération conservation du titre.

Quelle différence faites-vous entre l'équipe que vous avez battue à Dakar il y a un an de cela et celle qui vous a pris en échec ce soir ?

Écoutez, il est difficile de faire des comparaisons. Ça c'est des questions compliquées à répondre. Ce qui m'intéresse c'est surtout le comportement de mon équipe. Si vous me posez des questions sur le comportement de l'équipe de Gernot (Rohr), il est là et il va vous répondre comme il le faut. J'attends plus des questions sur le comportement de mon équipe. C'est le plus très important pour moi.

Quelle lecture faites-vous de la rencontre ?

J'ai trouvé quand même une très belle équipe du Sénégal qui a très bien entamé la rencontre en première période. En début de deuxième période aussi. Dans l'ensemble, je crois que ce fut un très bon match de notre part. Le contenu a été très intéressant par rapport à ce que nous avons fait toute la semaine aux entraînements. J'ai vu beaucoup de choses intéressantes. Toutefois, c'est vrai qu'on a pris un but venu d'ailleurs. D'ailleurs je ne l'ai pas encore vu. C'est après que je me retourne, je me rends compte qu'il y a un but dans les cages d'une frappe magnifique (rires). C'est le football, il faut féliciter l'équipe du Bénin et l'encourager pour qu'elle aille se qualifier. On aurait aimé faire 6 matches 6 victoires. Ça ne sera pas le cas cette année. Mais, il nous faudra du 5 sur 6. Par conséquent, on va aller préparer le match à Kigali.

Quel est votre avis sur l'équipe du Bénin ?

Le Bénin est en construction. L'entraîneur est là pour ne pas empiéter un petit peu sur sa philosophie, sur sa pensée, je ne parlerai pas de l'équipe adversaire. Vous savez ma philosophie c'est de jamais parler de l'équipe adversaire. Souvent les entraîneurs parlent de mon équipe. Mais, moi je parle rarement de l'équipe adverse. Il y a un entraîneur qui est là, qui est en train de faire du bon travail et il faut simplement lui laisser du temps de continuer son travail. S'il y a des questions sur son équipe autant lui poser. Posez-moi des questions plutôt sur le Sénégal. Sur le contenu c'est quand-même satisfaisant, un entraîneur ce qu'il aime, ce qu'il rêve c'est que son plan de jeu soit respecté. Ce qu'on a répété à l'entraînement sur le plan offensif je l'ai vu aujourd'hui. Sur le plan défensif aussi, je l'ai vu. Maintenant, comme je le dis un match ça dure 90 minutes pas 80 minutes. Ça c'est un match de plus pour nous, de progression pour nous. Effectivement, il nous arrive parfois de faire de gros match et de les perdre à la dernière minute ou de se faire égalisé. Ça c'est un axe de progression mais l'ensemble du match jusqu'avant le but je crois qu'on a plutôt maîtrisé notre sujet et c'est surtout ça qui est important.

Le turnover n'a-t-il pas plombé votre plan de jeu ?

En venant au Bénin, c'était de donner du temps de jeu à certains garçons qui devaient donner des réponses. Je parle de Formose Mendy qui a été très bien, d'avoir encadré Krepin Diatta au milieu de terrain. Des garçons comme Jackson (Nicolas) qui ont été très intéressants devant. Sans occulter Sadio Mané dont la prestation a été très intéressante. Ismaila Sarr qui revenait. C'était important pour nous si vous voulez de donner du temps de jeu à ces garçons-là qui n'ont pas l'habitude d'être là. Le groupe s'est élargi davantage parce qu'aujourd'hui, les garçons ont joué et ils ont montré de très bonnes choses. J'ai envie de le dire pour gagner une compétition ce n'est pas 11 joueurs, il faut développer ouvrir son groupe sur au moins 15, 16, 17, 18 joueurs. On a gagné la CAN 2021 parce que tout simplement on avait une panoplie de joueurs capables d'être interchangeables. Aujourd'hui, à travers ce match c'est ce que je voulais voir. Je voulais voir ce que nous avons déjà, depuis un moment, il y a des garçons qui se sont ajoutés. Ils ont fait une très belle prestation. Ce qui est intéressant c'est d'avoir un groupe compétitif et au sein de ce groupe là, on peut avoir au moins deux équipes ou même trois équipes pour des joueurs compétitifs. C'était ça l'objectif de cette rencontre.

Quid à l'inefficacité offensive de vos joueurs ?

Non, dans le football, le plus difficile c'est de marquer des buts. C'est vrai qu'en première période, on n'a eu pas de mal d'opportunités de scorer plus mais on n'a toujours buté sur l'adversaire. Encore je l'ai dit, c'est un axe de travail. Nous devons continuer à être beaucoup plus efficace. On arrive à amener le ballon dans la surface de réparation. Ça ne suffit pas de l'amener dans la surface de réparation, il faut en un moment donné que nous concrétisions les opportunités que nous avons pour qu'on arrive à prendre de l'avance dans les rencontres.

Comment motiver des joueurs sont déjà qualifiés et assurés de terminer premiers de leur poule ?

Vous avez vu bien dans quelle intensité cette équipe a joué tout long de cette rencontre-là. Je crois que nous avons dépassé ce cap-là. C'est à dire, venir en équipe nationale et ne pas être motivé. Pour des garçons qui étaient là, qui étaient motivés et qui sont conscients de ce que j'attends d'eux. Ce sont de véritables patriotes. Depuis des années, ils bourlinguent partout en Afrique. Il n'y a pas d'état d'âme chez-nous. Vous le voyez sur le terrain. Il y a comme vous le dites une équipe très entreprenante, une équipe qui a le souci de respecter les consignes et je crois que c'est dans cette direction qu'on s'est inscrit pour pouvoir conserver notre titre en Côte d'Ivoire. Je suis satisfait de cette mentalité.

Êtes-vous satisfait du rendement de Sadio Mané ?

Je crois que toutes les occasions qu'on s'est créées si vous regardez encore le match, la percussion vient sur le côté gauche c'est-à-dire du côté droit béninois. Sadio (Mané) a beaucoup impacté, il a su jouer simple pour l'équipe, il a su apporter le surnombre pour l'équipe. Petit à petit, je retrouve qu'il est en train de retrouver des jambes et ça c'est intéressant. Il est heureux chez-nous et je suis satisfait de sa performance. Et je n'ai aucun doute qu'il continuera à performer. Sadio (Mané) est l'âme de notre équipe.