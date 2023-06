Sénégal: Sédhiou / Des prières pour la paix et la résilience économique au Sénégal - N'diama Pakao dans la ferveur préparatoire de la Ziar de Fodé Saloum Dramé

Nombreux étaient les fidèles musulmans qui avaient effectué le déplacement, le vendredi 16 juin, au foyer ardent de Oumoul Qurah pour les besoins du récital du Saint Coran. Cette journée marque le prélude de la commémoration du rappel à Dieu de leur défunt père et grand-père El Hadji Fodé Saloum Dramé. A cette occasion, des prières sont formulées pour la paix au Sénégal et dans le monde ainsi que le succès de la résilience économique dans tous les foyers.

En prélude à la commémoration en juillet prochain du rappel à Dieu de leur vénéré père El Hadji Fodé Saloum Dramé, les fils, petits-fils et talibés ont animé une conférence religieuse pour revisiter ses oeuvres sous la conduite du khalife général de N'diama Pakao Cheick El Hadji Sidya Dramé, président de l'Union nationale des Oulémas mandingues du Sénégal et Ambassadeur pour la paix universelle. « Nous avons organisé cette journée de récital du saint coran en prélude à la commémoration du rappel à Dieu de notre vénéré père El Hadji Fodé Saloum Dramé. Ses oeuvres restent gravées dans la mémoire collective en termes de vulgarisation des vertus de l'islam et de la Sunna. Il a plusieurs fois dirigé des instances de la Umma islamique », a fait savoir Cheick El Hadji Sidya Dramé.

Et son fils Cheick Yaram Dramé d'indiquer : « dans le cadre de la promotion des valeurs de la religion et de l'éducation des masses, Cheick El Hadji Fodé Saloum Dramé a beaucoup voyagé dans le sud de la Casamance surtout dans le Brassou à Bissassou d'où son nom de Bissassou Dramé. Il a sillonné le Balantacounda aussi et dans plusieurs zones de l'Est de la région de Sédhiou. Il avait ses talibés en provenance de la Guinée Bissau et même ailleurs dans la sous-région ouest africaine » dit-il. Parmi les recommandations, figure le travail de la terre comme source potentielle de résilience de l'homme. «Ce jour et comme à l'accoutumée, le marabout Cheick El Hadji Sidya Dramé a exhorté les fidèles et l'ensemble de la population à s'investir dans l'agriculture car le travail de la terre ne trompe jamais et c'est la seule voie de salut pour assurer notre résilience dans un monde de plus en plus difficile ».

Au centre des voeux pieux et ardemment sollicité du maitre de l'univers Allah, le Tout Puissant Miséricordieux et de l'esprit de tolérance des hommes, la paix ici au Sénégal et ailleurs dans le monde : « nous avons consacré une bonne partie de la cérémonie à la prière pour la paix ici au Sénégal et ailleurs dans le monde. Ici, nous avons vraiment besoin de la paix, du dialogue et de la concorde nationale », a déclaré Cheick El Hadji Sidya Dramé.