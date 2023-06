Sénégal: Diourbel / Célébration de la journée de l'enfant africain - Des mesures juridiques prises pour la protection des enfants

Le ministre de la Femme de la famille et de la protection des enfants, Dr Fatou Diane Guèye a présidé la 33ème édition de la journée de l'enfant africain qui marque le lancement de la semaine Nationale de l'enfant célébrée, vendredi, à Diourbel. Le ministre Dr Fatou Diane Gueye a annoncé la mise en place d'un dispositif juridique et institutionnel pour mieux lutter contre l'exploitation des enfants.

Le thème de la journée de l'enfant africain, choisi cette année par le comité africain d'experts sur les droits de l'homme et du bien-être de l'enfant africain s'intitule: « le droit des enfants dans l'environnement numérique ». Selon le ministre de la Femme, de la famille et de la protection de l'enfant, c'est un thème d'une importance capitale et d'une brûlante actualité. D'après Dr Fatou Diane Gueye, « l'accès à internet a augmenté dans le monde entier, avec un taux de pénétration de plus de 64%.

En mai 2022, le taux de pénétration à l'internet en Afrique était de 43% soit plus de 590 millions de connectés. Au Sénégal, ce taux s'élevait en 2021 à 46 % avec plus de 7 millions d'utilisateurs. La tranche d'âge allant de 15 à 24 ans constitue la tranche la plus représentative ». Ces données, dira-t-elle, illustrent à suffisance les enjeux et défis qui interpellent toutes les parties prenantes de la protection des enfants. Et elle poursuit : « les enfants représentent un tiers des utilisateurs des médias en ligne. Ils sont malheureusement les plus exposés à des risques d'intimidation, à des risques d'harcèlement, très souvent exposés à des risques d'exploitation sexuelle ou exploitation économique en ligne en violation parfaite de leur droit à la sécurité et de la protection.

Et pourtant, le numérique, principal canal d'informations et de communication, offre aux enfants comme parents des opportunités énormes en éducation, en formation et surtout est outil d'épanouissement ». Face donc à ce paradoxe, le ministre de la Femme exhorte les populations à plus de vigilance et surtout de prudence à tous les niveaux pour garantir aux enfants l'équilibre nécessaire, à faire preuve de prévention des risques sur l'internet et à les encadrer pour bénéficier des bienfaits du numérique.

Aussi dira-t-elle : « C'est pour cette raison que l'Etat du Sénégal, à travers la stratégie nationale de protection de l'enfant et la stratégie Sénégal numérique 2035 a pris beaucoup de mesures pour renforcer le dispositif juridique et institutionnel et pour lutter contre l'exploitation des enfants. Il s'agit de l'adoption de la loi 2008 du 25 janvier 2008 portant sur la cybercriminalité qui réprime la pornographie infantile mais aussi sur l'institution d'une commission de protection de données personnelles ».

La journée de l'enfant africain et la semaine nationale de l'enfant constitue des moments forts de sensibilisation et de plaidoyer pour le renforcement de l'environnement protecteur de nos enfants et de conditions de vie de plus en plus exposées aux risques liés à l'usage abusif de l'internet et des réseaux sociaux. Cette semaine sera clôturée le 24 juin prochain à Dakar.