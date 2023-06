Sénégal: Sédhiou-première note mortelle de l'hivernage - La foudre tue un homme et son mouton à Baghère près de Tanaff

C'est seulement sous de fines pluies qui arrosaient le village de Baghère dans l'Est de Sédhiou que la foudre atteignit mortellement le sieur Lamine Bayo et son mouton qu'il détachait sous un manguier. Le drame a eu lieu avant-hier, samedi 17 juin, peu avant le crépuscule. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal (ANACIM) a annoncé ensuite de nouvelles pluies non sans prévenir les populations des risques de se mettre sous un arbre quand il pleut. La lancinante question de l'acquisition des équipements en paratonnerre et parafoudre ainsi que leur fonctionnalité sont aussi agitées.

La saison des pluies démarre par une note bien triste à Baghère, une commune rurale du sud-Est de Sédhiou contiguë à la ville de Tanaff. Avant-hier, samedi, peu avant 18 heures et pendant que tombaient de fines pluies sur la localité, le tonnerre déchira le ciel quelque peu assombri par les nuages et atteignit mortellement dans sa chute le sieur Lamine Bayo et son mouton. Selon plusieurs témoignages concordants, la victime était partie détacher l'animal dans l'arrière-cour de sa maison sous un manguier quand l'irréparable s'est accompli.

Lamine Bayo était un marabout âgé d'une cinquantaine d'années et époux de deux femmes, rapportent les mêmes sources. Les gendarmes de la brigade de Samine se sont transportés sur les lieux du drame pour les besoins du constat d'usage en même temps que l'infirmier-chef de poste de la localité.

Des descentes macabres de foudre sont fréquentes ces dernières années dans la région de Sédhiou et posent sans cesse la forte demande de couverture des collectivités territoriales en paratonnerre et parafoudre. Certaines communes prétendent en être dotées mais dont la fonctionnalité reste douteuse.

A signaler que l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a annoncé juste après la possibilité de nouvelles pluies qui s'étaient ensuite abattues sur Sédhiou et sa région. Elle déconseille de se mettre sous un arbre quand il pleut. Mais la consigne n'est pas souvent respectée par nombre de citoyens surtout en milieu rural. Pour l'heure, c'est la tristesse et la consternation à Baghère qui pleure Lamine Bayo dont la réputation d'un homme intègre et engagé reste sur toutes les lèvres.