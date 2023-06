Sénégal: Assemblée générale du Cored - Vers la réforme de la Charte des journalistes

Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (Cored) a tenu son Assemblée générale avant-hier, samedi 17 juin 2023, à la Maison de la Presse Babacar Touré, pour renouveler les instances de la structure et valider les propositions de réformes des textes notamment la Charte des journalistes du Sénégal. Devant ses consoeurs et confrères, le président sortant, Mamadou Thior, a présenté le bilan de son équipe.

Réuni en Assemblée générale avant-hier, samedi 17 juin 2023, à la Maison de la Presse Babacar Touré, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (Cored) a procédé à l'élection de son nouveau Directoire, composé de 13 membres dont 5 journalistes et 4 techniciens, 1 représentant du patronat, 1 représentant du Synpics, 1 représentant d'une école de formation et 1 représentant du ministère de la Communication.

Dans la présentation du rapport moral du Cored, le président sortant, Mamadou Thior, a rappelé les réalisations de l'entité sous son magistère. M. Thior a fait savoir que, depuis son arrivée à la tête de l'organe d'autorégulation des médias, en septembre 2020, le Tribunal des pairs a rendu 48 avis et reçu 30 plaintes. Cet organe du Cored a aussi émis 14 blâmes, prononcé 17 relaxes et officialisé 11 communiqués pour rappeler à l'ordre.

La structure a également fait état de plusieurs médiations entreprises entre journalistes et organes de presse. Concernant la campagne de la confection de la Carte nationale de presse, l'équipe sortante a renseigné de la réception de 5400 demandes traitées. S'agissant du le bilan financier, sur un budget total de 50 millions FCFA arrêté, plus de 49 millions FCFA ont été dépensés. En outre, l'Assemblée générale a validé les propositions de réformes des textes notamment la Charte des journalistes du Sénégal.

Au cours de cette rencontre, cinq (5) nouveaux membres ont rejoint le Directoire qui se chargera d'élire le nouveau bureau du Cored et qui désignera le nouveau président de l'organe d'autorégulation des médais, avec l'entrée de deux (2) journalistes et trois (3) techniciens. Le Directoire est l'instance de décision du Cored habilitée à statuer, entre les Assemblées générales, sur toutes les questions qui entrent dans le champ d'action de l'entité. Il désigne les membres du Tribunal des Pairs. Ces derniers ne sont pas membres du Directoire.

Il se charge également de mettre en place un Secrétariat permanent. Le Directoire veille à l'application des missions et attributions du Cored.