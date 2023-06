Sénégal: Marche de protestation à Kédougou - Les partisans d'Ousmane Sonko listent leurs maux

De la mairie de Kédougou au lycée technique, les militants du Pastef ont effectué une marche de protestations avant-hier, samedi, pour dénoncer « les exactions commises par le régime en place à leur encontre».

Ils étaient nombreux à se rallier à la marche de protestation contre les arrestations arbitraires et les restrictions de liberté des militants du Pastef avec l'encadrement des forces de défense et de sécurité. La marche était entrecoupée de discours et de brandissement de pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Article 27, Non au troisième mandat, Sonko président, Macky répond à Adjibou ou encore Sonko dina bokk ».

Arrivés devant la Maison d'arrêt et de correction sise au quartier Lawol Tamba où est incarcéré le coordonnateur régional du Pastef, depuis 87 jours pour « appel à l'insurrection, trouble à l'ordre public et offense au chef de l'Etat » à travers les réseaux sociaux Facebook, WhatsApp, le ton est monté d'un cran. « Nous leur assurons que leur sacrifice ne sera pas vain, nous nous battrons jusqu'à ce les valeurs d'antan du Sénégal, Justice-démocratie, soient entières et effectives. Nous encourageons notre coordonnateur Laye Sow détenu depuis 3 mois sans jugement maintenant alors que son seul crime est d'aimer sa patrie. Même s'il nous a rassurés sur le traitement acceptable qui lui est réservé en prison, c'est sa liberté qui nous importe », dixit Aly Foroba, coordonnateur du Pastef à Salémata. M. Foroba de poursuivre en décriant l'impartialité de la justice « il y a des gens qui ont dit devant les plateaux télévisés des paroles beaucoup plus dangereuses que notre coordonnateur alors qu'aucun mal ne leur a été fait ; ils vaquent à leurs occupations comme ils veulent.

Donc ce que nous constatons aujourd'hui est qu'être militant de Pastef revient à se mettre dans le collimateur de la justice. Il faut que cela cesse, nous avons le droit de militer dans le parti qui nous convient. M. Sow nous a même informés que son avocat avait introduit une demande de liberté provisoire accordée par le juge mais refusée par le procureur sous pretexte que de peur à sa sortie, les événements ne se poursuivent », se désole-t-il. A sa suite, le coordonnateur communal du Pastef Oumar Diop ajoutera : « nous appelons le Président Macky Sall a plus d'humanisme et au sens des responsabilités T

out Kédougou sait que Abdoulaye Sow est un enseignant digne et responsable, sans oublier aussi Danfakha un detenu politique résidant à Saraya. Pourtant, nous l'avions tous soutenus en 2012 contre le président Wade car nous avions espoir en lui. Si ce dernier avait agi de la sorte, il ne serait pas à la tête du pouvoir. Nous l'invitons à organiser des élections libres et transparentes auxquelles il ne prendra pas part s'il a vraiment l'amour de sa nation. Nous témoignons tout notre soutien au groupe Walfadjri qui est victime d'attaques récurrentes.

Cependant nous décrions l'absence de soutien des autres leaders politiques de Kédougou à l'endroit d'un des leurs ». A noter que dans leur plateforme revendicative, les militants de Pastef dénoncent le blocus de la cité Keur Gorgui, les arrestations arbitraires, le démantèlement des milices qui opèrent au côté des forces de l'ordre, des poursuites judiciaires contre les meurtriers et la non-participation de Macky Sall aux joutes à venir.