Sénégal: Pour un retour à la normale du Sénégal - Modou Kara propose l'adoption d'Al Xadimiyah par référendum

La stabilité et le progrès sans fin du Sénégal repose sur la charte sociale de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Telle est la conviction du guide mouride Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni et non moins chef du Parti de la vérité pour le développement (Pvd) qui propose son adoption, via un référendum.

Le guide mouride Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni, non moins disciple inconditionnel de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, préoccupé par le retour à la normale du Sénégal en tant que havre de paix, préconise comme solution l'appropriation de la charte sociale du père fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba. Apparu samedi dernier, à Dakar, en tenue de général au milieu d'une foule de condisciples, majoritairement habillés en blanc, Modou Kara Mbacké ou encore appelé Général Kara par ses fidèles a dit tout son amertume de voir les politiciens conduire le pays vers des lendemains incertains.

Et pour y remédier, il préconise l'approbation référendaire de la Al Xadimiyah qui n'est rien d'autre qu'un projet de société tiré des enseignements de Khadimou ar-Rassoul. Pour lui « Al Xadimiya » est la solution de tous les problèmes du Sénégal. A cet effet, il dit s'engager à mettre tout son possible pour l'approbation de la charte sociale du vénéré guide spirituel aux valeurs universelles afin que le pays recouvre sa paix et sa stabilité légendaire et mieux encore son envol socioéconomique.

Convaincu que ladite charte est la panacée, il dira : « Regardons comment l'économie se développe à Touba, au Sénégal. Ce projet de société est viable pour notre avenir. Chaque pays se développe en comptant sur son modèle socio-économique. Il y a si longtemps que nous copions d'autres modèles économiques qui n'ont pas prospéré. Donc, il est temps de prendre notre destin en main, en appliquant le projet de société de Khadimou Rassoul ».

A en croire le guide mouride Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni, par ailleurs chef du Parti de la vérité pour le développement (Pvd) « Khadimou Rassoul est un fédérateur, un rassembleur qui ne connait ni race, ni couleur encore moins d'ethnie et de territoire mais un porteur de salut pour l'humanité ».