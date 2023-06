Afrique de l'Ouest: Conférence des chefs d'Etat de l'UEMOA - Le président Mohamed Bazoum fixe sa feuille de route

Le chef de l'Etat du Niger, Mohamed Bazoum est le nouveau président en exercice de la Conférence des chefs d'Etat de l'Uemoa. Lors de la cérémonie d'installation le 16 novembre dernier, il a dévoilé sa feuille de route pour son mandat.

Dans son discours, il a souligné qu'en dépit des chocs multiformes auxquels sont confrontées nos économies du fait d'une conjoncture internationale défavorable, la zone Uemoa continue de faire preuve d'une résilience remarquable. «En témoignent, le taux de croissance de 6,1% en 2021, qui s'est maintenu à 5,9% en 2022 et les perspectives économiques très favorables à moyen et long terme.

Pour maintenir ce dynamisme retrouvé de nos économies au sortir de la crise sanitaire de la Covid-19 et préserver la viabilité de nos finances publiques, une meilleure coordination des politiques économiques semble plus que jamais nécessaire. Il vous souviendra que le précédent pacte de convergence avait été suspendu, le 27 avril 2020, par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement pour donner aux Etats membres des marges de manoeuvres budgétaires dans la gestion de la crise sanitaire », a déclaré le président du Niger.

Il a indiqué qu'une concertation avec mes pairs sera menée en vue de l'adoption d'un nouveau Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité afin de fixer aux Etats membres de l'Union un repère en matière de gestion des finances publiques et adresser un signal fort à nos partenaires sur notre ferme volonté de maintenir des finances publiques saines.

Mohamed Bazoum a relevé que la résilience de nos économies est inséparable du processus d'intégration que nous conduisons. C'est pourquoi il a salué le lancement par la Commission de I'Uemoa du processus d'élaboration de la vision prospective de l'Union à l'horizon 2040. Le président Bazoum a invité la Commission de I'Uemoa à poursuivre et parachever cette oeuvre en déclinant la vision en « Plan stratégique » avec des axes d'intervention, sur lesquels seront alignées les actions prioritaires de l'Union.

Il a ajouté que ces documents sont à soumettre à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, pour orientations.

Le président en exercice de l'Uemoa a confié que les défis qui se dressent devant nous appellent la diversification et la mobilisation sans cesse croissante des moyens de financements de nos économies. Saluant les résultats obtenus par le Président Alassane Ouattara, président du Comité de haut niveau sur le financement de l'économie, il a fait savoir que l'instauration du Prélèvement communautaire de solidarité (Pcs) par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, participe de cette dynamique.

Mohamed Bazoum affirme qu'il en appellerai à l'attention de mes pairs sur le respect des engagements en la matière.

Le développement et la vulgarisation des instruments visant la diversification des produits et mécanismes de financement dans l'Union, dont le crédit-bail, l'affacturage, la finance islamique, le dispositif du financement des Pme/Pmi, l'approfondissement du marché régional des titres publics ainsi que l'augmentation des ressources propres de la Boad à travers une hausse du capital et la mobilisation des partenaires techniques et financiers font également partie de la feuille de route du président Bazoum.

Il en est de même de la garantie de la liberté de circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux ainsi que le droit d'établissement au sein de l'Union.