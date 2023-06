Sénégal: Salon international de l'agriculture et de l'innovation technologique - Le « DakarAgri » prévu du 23 au 27 octobre prochain au Cicad de Diamniadio

La première édition du Salon international de l'agriculture et de l'innovation technologique « DakarAgri » est prévue du 23 au 27 octobre prochain. La cérémonie de lancement s'est tenue le 16 juin à Dakar. Ce salon est co-organisé par l'Etat du Sénégal, à travers le ministère de l'Agriculture et la structure Nbd Events, dirigée par Bigué Diop, une Sénégalaise de la diaspora résidant en Italie.

La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye. Il a expliqué que le salon « DakarAgri » se veut un rendez-vous international incontournable des acteurs de la chaîne agricole qui contribuera beaucoup dans les orientations pour l'augmentation de la valeur ajoutée des produits agricoles du Sénégal, de la sous-région et du monde.

« Ce salon, entre dans le cadre de la promotion des produits agricoles en vue de renforcer la compétitivité du Sénégal dans les marchés régionaux et mondiaux. Il constitue une opportunité pour des produits d'origine sénégalaise, des Petites et moyennes entreprises sénégalaises oeuvrant dans ce secteur de renforcer la visibilité sur les marchés. Ce sera une tribune qui va proposer des solutions aux défis d'industrialisation et à la transition économique. En outre, il devra être le point d'enclenchement de la mise en oeuvre des innovations du secteur qui sont encore malheureusement peu connues par certains », a déclaré M. Ndiaye.

Selon les organisateurs, le Salon de Dakar abordera entre autres la maîtrise de l'eau, la question des matériels et équipements agricoles, les semences et autres intrants, la transformation des productions agricoles, les Organismes génétiquement modifiés (Ogm), la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. La commissaire générale, Bigué Diop informe que 1800 exposants, 300 délégations, 50 nationalités et 4 chefs d'Etat sont attendus à ce rendez-vous.

« Nous avons l'habitude de participer à des salons, d'aller dans d'autres pays. Ce sera l'occasion de vendre nos potentialités. Dans les supermarchés européens, nous voyons des melons, des mangues et autres produits du pays. C'est l'occasion de valoriser nos produits », a expliqué Mme Diop.