Afrique: Facilité africaine d'accès à l'eau-L'Usaid promet 3 millions de dollars

L’Agence américaine pour le développement international (Usaid) a promis de verser 3 millions de dollars à la Facilité africaine de l'eau. Ce financement permettra d’appuyer la préparation de projets d'investissement dans l'eau et l'assainissement en Afrique, à travers des dons et une assistance technique aux pays africains et aux Communautés économiques régionales. Rapporte l’Agence Ecofin.

Aussi, la source ajoute que la Facilité africaine de l'eau, une initiative du Conseil des ministres africains de l'eau (Amcow),est hébergée à la Banque africaine de développement. Il s'agit de la seule facilité africaine de préparation de projets exclusivement dédiée aux questions d'eau et d'assainissement en Afrique. Elle aide les pays africains à atteindre les cibles fixées par les Objectifs de développement durable liés à l'eau et la Vision africaine de l'eau 2025. Pour ce faire, elle prépare des projets innovants dans le domaine de l'eau et de l'assainissement sur l'ensemble du continent.

L'accès à l'eau et à l'assainissement en Afrique subsaharienne demeure insuffisant. Environ 400 millions de personnes ne disposent pas de services d'approvisionnement en eau de base, tandis que plus de 700 millions n'ont pas accès à des installations sanitaires décentes. Près de 200 millions de personnes pratiquent encore la défécation en plein air et 750 millions n'ont aucun accès à l'hygiène. Parvenir à sécuriser l'eau et l'assainissement pour tous exige d’investir à grande échelle dans l'approvisionnement en eau et l'assainissement, d’améliorer la gouvernance des ressources en eau et des opérations et de concevoir des infrastructures résilientes au climat.

Depuis sa création, la Facilité a alloué 205 millions d'euros de dons à divers projets d'eau et d'assainissement en Afrique et a permis plus de 1,7 milliard d'euros d'investissements en aval dans ce secteur.

« Ce financement de l'Usaid confirme le soutien international croissant dont bénéficie la Facilité africaine de l'eau en tant que partenaire de confiance et ressource dans le secteur de l'eau en Afrique. Nous remercions les États-Unis pour cet engagement financier qui contribuera à intensifier le travail de la Facilité et à avoir un impact positif sur un plus grand nombre de personnes à travers le continent », a déclaré Beth Dunford, vice-présidente de la Banque africaine de développement pour l'Agriculture et le Développement humain et social.

Dans le cadre de sa stratégie 2022-2027, l'Usaid vise à offrir, en cinq ans, l’accès à l’eau potable à 22 millions de personnes et l'assainissement aussi à 22 millions de personnes.

La Facilité africaine de l'eau collecte des millions d'euros pour renforcer les investissements à même d’accélérer le financement du secteur de l'eau par les secteurs public et privé et de développer l'innovation pour améliorer la prestation de services. Le soutien de l'Usaid intervient en amont de son dialogue pour le financement 2023, qui se tiendra à Paris en octobre prochain. À cette occasion, la Facilité engagera donateurs, gouvernements bénéficiaires, organisations multilatérales et internationales à améliorer le financement des projets d'investissement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique.

« Les effets négatifs d'un accès insuffisant à l'eau et à l'assainissement et d'une mauvaise gestion des ressources en eau se font sentir dans de nombreux pays d'Afrique. La Facilité africaine de l'eau a pour but d'accélérer les investissements viables et adaptés au climat, en offrant des dons et une assistance technique et en développant des projets catalytiques et innovants, pour améliorer la prestation de services d'eau et d'assainissement et la gouvernance de l'eau en Afrique », a déclaré Mtchera Chirwa, coordinateur de la Facilité africaine de l'eau.