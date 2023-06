Cote d'Ivoire: Financement de l'industrie de la transformation- La Boad injecte 10 millions de dollars dans une minoterie

La Banque ouest-africaine de développement (Boad) et le Groupe Atlantic, dirigé par l'homme d'affaires ivoirien Koné Dossongui, ont scellé un accord de prêt, le mercredi 14 juin dernier, jetant les fondations de la construction d'une nouvelle minoterie dans la Zone Industrielle de Glo-Djigbé. Le projet, baptisé Atlantic moulin Bénin (Amb), vise à stimuler l'évolution de l'industrie agroalimentaire locale, grâce à la production de produits certifiés de qualité. Rapporte Ecofin.

L'initiative, d'une valeur totale de 20 milliards Fcfa soit 33,4 millions de dollars, a reçu un soutien financier de la part de la Boad, qui débloque 6 milliards Fcfa (10 millions de dollars. Le solde sera couvert par le promoteur et la banque partenaire locale, la Banque internationale pour l'industrie et le Commerce (BIIC).

L'usine Amb, dotée d'une capacité de traitement de 90 000 tonnes de blé par an, aspire à redéfinir le paysage de l'agroalimentaire au Bénin en introduisant des produits certifiés et traçables. Pour ce faire, le projet prévoit de s’appuyer sur des technologies de pointe fournies par la société suisse BÜHLER, spécialisée dans l'industrie mécanique et agroalimentaire, pour faciliter la transformation des produits locaux tels que le manioc, le maïs, le fonio et le mil.

Pour Georges Wilson, Directeur général d'Amb, le Groupe atlantic, riche d'une expérience de plus de 40 ans et opérant dans divers secteurs tels que la banque, l'assurance et l'industrie, considère le projet Amb comme une expansion stratégique de son engagement envers le développement agro-industriel.