Afrique: Crise en Ukraine - Le président Poutine commente la médiation africaine

Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a salué, le 18 juin à Saint-Pétersbourg, en présence des membres de la mission de paix de l'Union africaine (UA), l'approche équilibrée des pays africains dans la recherche d'un règlement pacifique de la crise en Ukraine.

« Nous saluons l'approche équilibrée de nos amis africains dans le cadre de la crise ukrainienne. Nous apprécions votre intérêt à trouver des moyens pour régler ce conflit. Nous avons donné une réponse positive à votre proposition de tenir des pourparlers liés à ce sujet. Je sais que vous avez des propositions concrètes dans ce contexte. Nous sommes ouverts au dialogue constructif... », a déclaré Vladimir Poutine, s'adressant à la délégation africaine.

La mission de paix africaine a été conduite par les présidents du Sénégal, Macky Sall; d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa; de la Zambie, Hakainde Hichilema; et des Comores, Azali Assoumani, président en exercice de l'UA. Les chefs d'Etat du Congo, d'Egypte et de l'Ouganda ont envoyé leurs représentants. Avant l'étape de la Russie, cette mission a eu des échanges avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à Kiev.

Prenant la parole à Saint-Pétersbourg, le président des Comores a fait remarquer que les guerres ont toujours eu des conséquences négatives, avant d'encourager son homologue russe à négocier avec le chef de l'Etat ukrainien.

« Nous sommes venus vous écouter et, à travers vous, le peuple russe et vous encourager tout particulièrement à entrer en négociation avec l'Ukraine afin de mettre fin à cette dure épreuve », a-t-il renchéri, soulignant l'insécurité alimentaire et énergétique causée par cette crise en Afrique.

Pour sa part, le ministre d'Etat, directeur de cabinet du chef de l'Etat, Florent Ntsiba, qui a représenté le président de la République, Denis Sassou-N'Guesso, a évoqué les liens historiques existant entre l'Afrique, la Russie et l'Ukraine. Il a, en outre, insisté sur le dialogue entre les parties belligérantes.

« On n'abandonne pas un ami en difficulté ou quand la case du voisin brûle, aide-le à éteindre l'incendie. C'est ce qui justifie notre présence en Ukraine hier et dans votre pays aujourd'hui. Notre sagesse enseigne aussi que chaque maladie a ses remèdes mais le plus dur c'est de les mieux adapter. Il y a des solutions à tout problème mais le plus difficile, c'est de trouver les meilleures approches », a-t-il dit.