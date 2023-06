Congo-Kinshasa: Martin Fayulu annonce qu'il ne présentera pas de candidat lors du processus électoral

L'opposant Martin Fayulu a annoncé, ce lundi 19 juin 2023, que son parti, Lamuka, ne déposera pas de candidature aux différents scrutins de la fin de l'année en République démocratique du Congo. Une décision pour une pas cautionner « une parodie électorale » qui concerne à la fois la présidentielle, mais aussi les élections des députés nationaux et provinciaux prévues le 20 décembre 2023.

Martin Fayulu estime que les conditions ne sont pas réunies pour aller vers des élections libres, crédibles et transparentes : « Il faut savoir dire non quand il le faut », a-t-il déclaré devant les médias réunis pour une conférence de presse, ajoutant qu'il n'y avait « pas de place pour un deal, une tricherie ou un compromis à l'africaine ». Il demande avant de réintégrer le processus électoral que le fichier électoral soit revu et audité par un cabinet indépendant.

« Nous demandons que le fichier électoral soit fiable et crédible, a expliqué l'opposant congolais. Nous demandons que ces fichiers établis en bonne et due forme soient audités par des spécialistes qui savent comment on le fait. Il s'agit de ne pas accompagner une forfaiture. Nous ne voulons pas qu'on arrive à ce niveau-là, c'est pour ça que nous demandons aux gouvernements amis au Congo de pousser pour que cela n'arrive pas. Et si cela arrivait, de ne pas reconnaître ce gouvernement. Et déjà de commencer à dire qu'ils n'accepteront pas les résultats provenant d'un processus électoral entaché d'irrégularités. Aujourd'hui, c'est eux qui portent la responsabilité de ce que monsieur Tshisekedi fait. Et demain, ils veulent encore avoir cette responsabilité. Donc, pour l'instant, qu'ils laissent le peuple congolais se battre pour des élections crédibles. »