Afrique: Match amical - Les Lions face au Brésil pour « jauger leur niveau » (coach)

Dakar — Le Sénégal a besoin de se mesurer au Brésil en vue de "jauger" son niveau face aux grandes équipes qui ont un énorme potentiel, a soutenu, lundi à Lisbonne (Portugal), le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé.

« Sur le continent, nous avons fait nos preuves. Maintenant, nous avons envie de nous jauger et de voir quel niveau nous avons contre ces grosses équipes qui ont un énorme potentiel », a-t-il dit en conférence de presse d'avant match.

Le Sénégal affronte, mardi dans la capitale portugaise, pour la deuxième fois en match amical, le Brésil. La première rencontre s'est tenue en octobre 2019. Les deux équipes avaient fait un match nul (1-1).

« Demain (mardi), nous ferons face à une énorme équipe du Brésil qui a un énorme potentiel sur le banc et sur le terrain. Ce sont des joueurs qui jouent partout en Europe et qui sont titulaires dans leur club »,a-t-il soutenu.

Selon lui, c'est une fierté pour le Sénégal de jouer contre le Brésil. "Nous avons beaucoup de respect pour cette équipe brésilienne, mais ce qui nous intéresse, c'est de nous jauger à eux, d'essayer d'être à la hauteur de ce match de prestige et de gala », a encore dit Cissé.

« Nous suivons notre axe de travail et de progression. Nous avons eu à jouer contre la Hollande, l'Equateur et l'Angleterre et je crois qu'aujourd'hui c'est le Brésil. C'est comme cela que nous allons progresser et aller de l'avant », a fait observer le sélectionneur des Lions.

Pour lui, la Seleção « est une équipe avec une identité de jeu (...) qui oue bien au ballon et avec une qualité technique au-dessus de la norme ».

« Le Brésil a progressé, ces dernières années, sur le plan physique. Il forme des joueurs de plus en plus costauds et robustes capables de faire des efforts. C'est une équipe qui fait partie des meilleures au monde », a indiqué Aliou Cissé.