Afrique: ITIE - Madagascar bien placée pour une troisième validation

Optimiste. Le Dr Olivier Herindrainy Rakotomalala, ministre des Mines et des Ressources Stratégiques s'attend à du positif quant aux résultats de la troisième validation de l'adhésion de Madagascar à l'Initiative pour la Transparence de l'Industrie Extractive (ITIE)

Dans une interview accordée récemment à l'Agence Ecofin, le ministre fait notamment état de cet optimisme quant à la conclusion imminente de ce long processus de validation en tant que pays membre.

Troisième processus

Le Conseil d'administration de l'ITIE tranchera sur le dossier Madagascar en début juin prochain. Il s'agit d'un troisième processus qui était déjà candidat en 2008 et a obtenu les première et deuxième validation en 2017 et 2019. La troisième validation évaluera les progrès enregistrés dans la mise en oeuvre des normes ITIE en 2019. Deux succès obtenus grâce aux actions engagées en faveur de la transparence du secteur minier et l'amélioration de la gestion des ressources extractives, par le ministère en général et la direction exécutive de l'ITIE en particulier. On peut notamment citer les réformes en matière de valeurs de référence des produits miniers destinés à l'exportation lesquelles ont été entreprises sur la base d'un processus de consultation de toutes les parties prenantes. Une démarche inclusive qui a abouti à une mise à jour transparence des valeurs des produits miniers. Un processus d'encadrement des exploitants artisanaux a également initié afin d'assurer la responsabilité et la traçabilité des produits depuis leur source, dans tout Madagascar.

Groupes multipartites

Et les résultats positifs ne se sont pas fait attendre, notamment en matière d'exportation des produits miniers qui a atteint une valeur de 5 440 milliards d'ariary en 2022 contre 2 900 milliards d'ariary en 2021 et 1 800 milliards d'ariary en 2020. Mieux cette année, les recettes d'exportation minière ont dépassé les 2 300 milliards d'ariary rien que de janvier en mai, soit la même que celle de l'ensemble de l'année 2018. Par ailleurs, de nombreuses activités minières ont été intégrées dans le secteur formel. Notons que des groupes multipartites comprenant les représentants de l'Etat et du secteur privé, ainsi que les acteurs de la société civile ont été mis en place pour ce processus de transparence du secteur minier. Ces deux groupes sont présents au sein du Comité national avec des représentants permanents et suppléants. Par ailleurs, plus que jamais engagé pour la transparence du secteur minier, le gouvernement a pris la décision de donner à ITIE Madagascar, le statut d'établissement public à caractère administratif. Une mesure permettra au ministère de l'Economie et des Finances, de transférer des fonds pour assurer le fonctionnement de l'ITIE Madagascar. Cet établissement dispose d'un agent comptable qui est responsable de la gestion des finances publiques et du transfert de ces fonds de l'ITIE. Une garantie de pérennité de la structure de gestion de l'ITIE, en somme.